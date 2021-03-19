Не надо стесняться. Пластические операции, которые меняют жизнь

Современная пластическая хирургия дарит женщинам уникальную возможность преобразиться и избавиться от комплексов. Благодаря эстетическим операциям можно избежать возрастных изменений, скорректировать несовершенства фигуры, почувствовать свою красоту и раскрыть сексуальность, а также навсегда освободиться от эмоционального стресса, возникающего от осознания своих реальных или надуманных недостатков. И главное — значительно улучшить качество жизни. Женская интимная пластика Сегодня с помощью хирургов женщины могут не только увеличивать грудь и возвращать лицу молодость, но и корректировать интимные зоны. Эстетические несовершенства половых органов порой влияют на качество сексуальной жизни. Форма или размер половых губ (слишком больших или маленьких, несимметричных или деформированных) могут доставлять дискомфорт. Эти проблемы призвана решить интимная пластика.

«Помимо эстетических показаний есть и медицинские, например, опущение или выпадение стенок влагалища. Это может сопровождаться перемещением мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Как результат — регулярные циститы, недержание мочи, частые мочеиспускания. Также из-за постоянного нарушения флоры порой обостряются хронические заболевания слизистой — вагиниты. Женщинам приходится обращаться за медицинской помощью, но, как правило, консервативное лечение не приводит к успеху», — объяснил врач высшей категории, оперирующий акушер-гинеколог Георгий Веригин. К интимной пластике относится, прежде всего, лабиопластика, направленная на уменьшение размеров малых половых губ и их визуальное омоложение, пластика капюшона клитора и операции на стенках влагалища. Благодаря косметическому шву с применением рассасывающихся нитей не остается шрамов и рубцов. После подобных хирургических манипуляций не требуется длительное время проводить в стационаре, но некоторые рекомендации врача, в том числе ряд ограничений в первые 2–3 недели, соблюдать придется.

Одна операция — несколько эстетических эффектов Кроме того, хирурги Клиники Екатерининская способны проводить операции, совмещающие лечение урологических и гинекологических заболеваний и пластику половых органов. Так, если женщина нуждается в оперативном лечении заболеваний репродуктивной системы, специалисты выполняют комбинированные хирургические вмешательства. Например, при недержании мочи у женщин в сочетании с опущением влагалища врачи выполняют операцию TVT с установкой сетчатого импланта и одномоментно делают пластику, чтобы не только восстановить нормальную работу уретры и мочевого пузыря, но и устранить генитальный пролапс. Также возможно сочетать эстетические операции с хирургическим лечением патологий яичников и матки. Специалисты краснодарской клиники могут выполнять и другие комбинированные операции. Это дает возможность пациентам за одну госпитализацию решить сразу несколько вопросов: например, одномоментно сделать интимную пластику и коррекцию формы груди.

«Если женщина здорова и противопоказаний для такого объема вмешательств нет, мы формируем команду хирургов и проводим операцию. Конечно, чем меньше объем вмешательств за один раз, тем быстрее и легче пройдет восстановление. Но бывают случаи, когда действительно целесообразнее совмещать сразу несколько вмешательств. Приведу пример с совмещением операций на лице. Порой женщина приходит с ярко выраженными признаками старения и хочет растянуть свое омоложение на несколько этапов, например, сначала сделать блефаропластику, а затем остальные зоны лица. Я советую оперировать все сразу с одним реабилитационным периодом», — объяснил кандидат медицинских наук, пластический хирург Валерий Таранов. Вернуть лицу былую молодость Со временем кремы, маски и профессиональные косметологические процедуры становятся менее эффективными и уже не способны помочь скрыть возрастные изменения. Устранить так называемые «маркеры старения» под силу пластической операции. Но важно понимать, что локальное вмешательство не всегда дает глобальный эффект омоложения.

«Голая» блефаропластика уже покинула мой арсенал. До 90% пациентов нуждаются в таких дополнительных методиках, как подтяжка средней трети лица, лифтинг лба и, конечно, восполнение тканей собственным жиром, которое позволяет достичь мягкости линий. Чтобы женщина после 40 лет с признаками старения снова обрела молодость, необходимо выполнить не только коррекцию век, но и SMAS-лифтинг — самый эффективный способ борьбы с проявлением возрастных изменений в области лица и шеи», — рассказал о методах омоложения пластический хирург Рустам Халилуллин. Комплексный подход помогает добиться заметных результатов. Чтобы достичь целостного и гармоничного внешнего вида, необходимо поработать сразу над несколькими проблемными зонами. Это приумножит конечный итог омоложения.

«При серьезных признаках старения блефаропластика не даст качественного результата. Она устранит те проблемы, которые были в области век, но для полного апгрейда необходимо прооперировать и остальные участки лица. Именно комплексный подход позволяет избежать дисгармонии соседних зон. Мы можем провести такие операции одномоментно», — сказал врач высшей категории, микрохирург, онколог, пластический хирург Клиники Екатерининская Алексей Дикарев. Коррекция носа — решение функциональных и эстетических проблем Гармоничность черт лица во многом определяет форма носа, поэтому нельзя подбирать его по принципу «как на фото». То, что подходит одному человеку, может быть неуместно для другого. Кроме того, не все знают, что за одну операцию можно не только скорректировать вид носа, но и улучшить носовое дыхание. Такое под силу не всем пластическим хирургам.

«По первой специальности я врач-отоларинголог и много времени занимался пациентами ЛОР-профиля. Именно это определило мое приоритетное направление — ринопластику. Считаю, что данную процедуру должны выполнять хирурги, которые могут оценить нос не только снаружи, как эстетическую единицу, но и изнутри, как внутренние структуры, отвечающие за дыхание», — пояснил пластический хирург Иван Юрченко.

Совпадение взглядов на красоту Перед пластическим хирургом стоит непростая задача — реализовать ожидания своих пациентов. Надеясь на изменение качества жизни через трансформацию внешности, многие приходят за преображениями, основываясь на бьюти-трендах как в информационном пространстве, так и в пластической хирургии. «Глянец и соцсети навязывают свои эталоны. И женщины стремятся подогнать себя под них, лишаясь индивидуальности. Красота кроется в гармонии и соблюдении индивидуальных пропорций, она напрямую связана со здоровьем. Тренды в пластической хирургии меняются, не надо женщинам за ними гнаться», — убежден Алексей Дикарев. Степень удовлетворенности операцией во многом зависит от совпадения взглядов хирурга и пациента на красоту. «Топ пластических операций по востребованности возглавляет маммопластика, за ней идет блефаропластика. В выборе размера груди при увеличении объема молочных желез я оцениваю целесообразность, руководствуясь стремлением к естественной красоте. Результат работы пластического хирурга — это явление миру гармонии», — заявил Рустам Халилуллин. Как выбирать пластического хирурга? Если женщина решилась на преображение, то первое и самое важное, что ей предстоит сделать, — выбрать врача.

«Нужно обратить внимание на его образование и специализацию. Также надо учитывать, как часто хирург проходит повышение своей профессиональной квалификации. Не менее важны отзывы его пациентов о результатах операций. Обязательно надо обращать внимание на количество операций в год — чем их больше, тем опытнее врач. А вот на возраст хирурга я бы не ориентировалась — технологии, в том числе и обучающие, ушли далеко вперед. Если к профессионализму и трудолюбию доктора добавить великолепное оснащение клиники, успех обеспечен», — рассказала руководитель Центра пластической хирургии Клиники Екатерининская Зара Мамий. Возможности Клиники Екатерининская и квалификация пластических хирургов позволяют женщинам «прокачать» свое тело и комплексно преобразиться за одну операцию, следы от которой останутся незаметными. Центр предлагает самые разнообразные услуги всех видов и любой сложности. Результатом «апгрейда», сделанного специалистами Клиники Екатерининская, может стать уверенность в себе и улучшение качества жизни.