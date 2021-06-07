Из Сочи в Анапу начал ежедневно летать самолет

Между Сочи и Анапой с 6 июня запустили ежедневный авиарейс

В остальное время отдыхающие могли добраться из одного города в другой на машине или поезде. На дорогу уходило около семи часов, а автомобильная трасса проходила через горные серпантины.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» запустила авиарейсы между Сочи и Анапой 1 мая. Прямые рейсы летали несколько раз в неделю.

В пресс-службе управляющей компании аэропортов «Аэродинамика» рассказали ТАСС , что за короткое время рейс стал востребованным, а растущая популярность Анапы, как города-курорта, повысит перспективы рейса и в низкий сезон. Начиная с 6 июня самолет из Сочи в Анапу будет летать каждый день.

Ранее Юга.ру писали, что с начала мая аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы принимают рейсы из 12 городов России без пересадки в Москве. При этом количество рейсов из столицы в Краснодарский край решили увеличить почти вдвое.

Кроме того, из аэропорта Краснодара решили пустить автобусы на курорты Черноморского побережья.