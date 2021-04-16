В мае 12 рейсов полетят на курорты Черноморского побережья в обход Москвы

Сочи, Краснодар и Анапа с мая начнут принимать рейсы из 12 городов России без пересадки в Москве

Напомним, в начале апреля компания «Аэрофлот» сообщила об увеличении количества рейсов в Сочи, Краснодар и Анапу. Из-за низкого спроса на фоне пандемии у перевозчика простаивала четверть парка самолетов.

16 апреля «Аэрофлот» сообщил, что в связи с запуском регулярного автобусного сообщения по единому билету (автобус + самолет) из Краснодара в Новороссийск, Джубгу, Туапсе, Геленджик и Ейск, компания планирует увеличить перевозки.

С 24 мая прямые перелеты в аэропорты Сочи, Краснодара или Анапы без пересадки в Москве доступны жителям нескольких городов страны: