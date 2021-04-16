В мае 12 рейсов полетят на курорты Черноморского побережья в обход Москвы

Краснодарский край

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Сочи, Краснодар и Анапа с мая начнут принимать рейсы из 12 городов России без пересадки в Москве

Напомним, в начале апреля компания «Аэрофлот» сообщила об увеличении количества рейсов в Сочи, Краснодар и Анапу. Из-за низкого спроса на фоне пандемии у перевозчика простаивала четверть парка самолетов.

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16 апреля «Аэрофлот» сообщил, что в связи с запуском регулярного автобусного сообщения по единому билету (автобус + самолет) из Краснодара в Новороссийск, Джубгу, Туапсе, Геленджик и Ейск, компания планирует увеличить перевозки.

С 24 мая прямые перелеты в аэропорты Сочи, Краснодара или Анапы без пересадки в Москве доступны жителям нескольких городов страны:

  • Архангельск — Анапа, Сочи;
  • Челябинск — Анапа, Сочи;
  • Самара — Анапа, Сочи;
  • Казань — Анапа, Сочи, Краснодар;
  • Мурманск — Анапа, Сочи;
  • Новосибирск — Анапа, Сочи, Краснодар;
  • Пермь — Анапа, Сочи;
  • Екатеринбург — Анапа, Сочи;
  • Тюмень — Анапа, Сочи, Краснодар;
  • Уфа — Анапа, Сочи;
  • Оренбург — Сочи;
  • Сургут — Сочи, Краснодар.

Кроме того, с начала лета в список прямых перелетов добавится рейс из Красноярска в Краснодар и Сочи. Подробное расписание можно найти на сайте перевозчика.

Ранее Юга.ру писали, что Россия с 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией. В это время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил туристам отдохнуть на Кубани. В Сочи из-за дефцита номеров сразу подскачили ценники за гостиницы.

Авиация Анапа Аэропорты Краснодар Курорты и туризм отдых путешествия Сочи Черное море

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В мае 12 рейсов полетят на курорты Черноморского побережья в обход Москвы
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