В мае 12 рейсов полетят на курорты Черноморского побережья в обход Москвы
Сочи, Краснодар и Анапа с мая начнут принимать рейсы из 12 городов России без пересадки в Москве
Напомним, в начале апреля компания «Аэрофлот» сообщила об увеличении количества рейсов в Сочи, Краснодар и Анапу. Из-за низкого спроса на фоне пандемии у перевозчика простаивала четверть парка самолетов.
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16 апреля «Аэрофлот» сообщил, что в связи с запуском регулярного автобусного сообщения по единому билету (автобус + самолет) из Краснодара в Новороссийск, Джубгу, Туапсе, Геленджик и Ейск, компания планирует увеличить перевозки.
С 24 мая прямые перелеты в аэропорты Сочи, Краснодара или Анапы без пересадки в Москве доступны жителям нескольких городов страны:
- Архангельск — Анапа, Сочи;
- Челябинск — Анапа, Сочи;
- Самара — Анапа, Сочи;
- Казань — Анапа, Сочи, Краснодар;
- Мурманск — Анапа, Сочи;
- Новосибирск — Анапа, Сочи, Краснодар;
- Пермь — Анапа, Сочи;
- Екатеринбург — Анапа, Сочи;
- Тюмень — Анапа, Сочи, Краснодар;
- Уфа — Анапа, Сочи;
- Оренбург — Сочи;
- Сургут — Сочи, Краснодар.
Кроме того, с начала лета в список прямых перелетов добавится рейс из Красноярска в Краснодар и Сочи. Подробное расписание можно найти на сайте перевозчика.
Ранее Юга.ру писали, что Россия с 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией. В это время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил туристам отдохнуть на Кубани. В Сочи из-за дефцита номеров сразу подскачили ценники за гостиницы.