В аэропорты Краснодарского края почти вдвое увеличат количество рейсов из Москвы

В одной из крупнейших авиакомпаний России 22 апреля рассказали, на сколько увеличится количество рейсов в Сочи, Анапу и Краснодар

22 апреля авиаперевозчик сообщил, что с мая из Москвы в Сочи добавят дневной и вечерний рейсы. Количество перелетов увеличится до 13. Еженедельно на линии будет 91 рейс.

Количество рейсов в Анапу увеличат с 21 до 35, а с середины июля — до 49. Каждый день из Москвы в Анапу будут летать семь рейсов.

Кроме того, к семи ежедневным рейсам из Шереметьево в Краснодар и обратно добавят еще два ночных вылета.

Добавим, с 24 мая прямые перелеты в Сочи, Краснодар и Анапу без пересадки в Москве будут доступны жителям 12 городов страны.

Ранее Юга.ру писали, что с 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией. После этого власти региона пригласили отдыхающих на курорты Краснодарского края.