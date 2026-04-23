В Минприроды Дагестана прошли обыски из-за уголовных дел, возбужденных после наводнения

23 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Минприроды Дагестана и учреждении «Управление Дагмелиоводхоза» в Махачкале прошли обыски в рамках уголовных дел о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбужденных после наводнения в республике.

По данным следствия, с 2009 года по март 2026 года должностные лица администрации и других уполномоченных органов Махачкалы оформили права собственности на земельные участки, расположенные в водоохранной зоне, а также возле русла реки, где строительство не допускается.

Также подозреваемые выдали разрешения на строительство многоквартирных домов; позже документы признали недействительными, но стройки не остановили.

Помимо этого, на земельных участках осуществлялась засыпка русла реки, которая препятствовала очистке водоема и свободному течению.