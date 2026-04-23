В Минприроды Дагестана прошли обыски из-за уголовных дел, возбужденных после наводнения
Следком провел обыски в Минприроды Дагестана и учреждении «Управление Дагмелиоводхоза»
23 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Минприроды Дагестана и учреждении «Управление Дагмелиоводхоза» в Махачкале прошли обыски в рамках уголовных дел о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбужденных после наводнения в республике.
По данным следствия, с 2009 года по март 2026 года должностные лица администрации и других уполномоченных органов Махачкалы оформили права собственности на земельные участки, расположенные в водоохранной зоне, а также возле русла реки, где строительство не допускается.
Также подозреваемые выдали разрешения на строительство многоквартирных домов; позже документы признали недействительными, но стройки не остановили.
Помимо этого, на земельных участках осуществлялась засыпка русла реки, которая препятствовала очистке водоема и свободному течению.
Пресс-служба Следкома отметила, что из-за вышеперечисленных действий возникла угроза подтопления республики.
«В результате указанных действий, а также бездействия допущено существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства», — заявили представители Следкома.
В тот же день в телеграм-канале «Управления Дагмелиоводхоза» заявили, что река Тарнаирка, проходящая через Махачкалу, не находится в зоне ответственности учреждения. Отметим, что именно возле русла этого водоема велась застройка.
Представители управления заявили, что объекты, каналы и гидротехнические сооружения находятся ниже многоквартирных домов, разрушенных в результате наводнения.
ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» — это государственное учреждение, которое отвечает за мелиорацию — орошение, осушение и улучшение земель, водное хозяйство для сельского хозяйства, обслуживание гидротехнических объектов — каналов, дренажных систем и других. Оно находится в подчинении у Минсельхоза России.
