В Минприроды Дагестана прошли обыски из-за уголовных дел, возбужденных после наводнения

Дагестан

Распечатать

  © Скриншот видео из телеграм-канала «Следком»
23 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Минприроды Дагестана и учреждении «Управление Дагмелиоводхоза» в Махачкале прошли обыски в рамках уголовных дел о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбужденных после наводнения в республике.

По данным следствия, с 2009 года по март 2026 года должностные лица администрации и других уполномоченных органов Махачкалы оформили права собственности на земельные участки, расположенные в водоохранной зоне, а также возле русла реки, где строительство не допускается.

Также подозреваемые выдали разрешения на строительство многоквартирных домов; позже документы признали недействительными, но стройки не остановили.

Помимо этого, на земельных участках осуществлялась засыпка русла реки, которая препятствовала очистке водоема и свободному течению.

Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х:

Пресс-служба Следкома отметила, что из-за вышеперечисленных действий возникла угроза подтопления республики.

«В результате указанных действий, а также бездействия допущено существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства», — заявили представители Следкома.

В тот же день в телеграм-канале «Управления Дагмелиоводхоза» заявили, что река Тарнаирка, проходящая через Махачкалу, не находится в зоне ответственности учреждения. Отметим, что именно возле русла этого водоема велась застройка.

Представители управления заявили, что объекты, каналы и гидротехнические сооружения находятся ниже многоквартирных домов, разрушенных в результате наводнения.

ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» — это государственное учреждение, которое отвечает за мелиорацию — орошение, осушение и улучшение земель, водное хозяйство для сельского хозяйства, обслуживание гидротехнических объектов — каналов, дренажных систем и других. Оно находится в подчинении у Минсельхоза России.

Как писали Юга.ру, 16 апреля масштабный оползень сошел в Дагестане: разрушены дороги, людей эвакуировали.

Дагестан Махачкала Министерство природных ресурсов и экологии РФ Наводнения Обыски Превышение полномочий Преступления Происшествия Следственный комитет Стихийные бедствия Строительство Халатность

Новости

Минцифры расширило «белый список» сервисов, работающих без мобильного интернета. В перечень вошли «самые популярные сайты по данным независимого измерения»
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
Кадыров рекламирует энергетики, выпускаемые его сыном. Раньше он считал их ядом
Шлейф на 300 км: смог от горящей нефтебазы в Туапсе окутал города юга РФ
Под Анапой пройдет уборка территории около озера Соленое. Как принять участие?
Лента новостей

Шлейф на 300 км: смог от горящей нефтебазы в Туапсе окутал города юга РФ
Сегодня, 14:24
Шлейф на 300 км: смог от горящей нефтебазы в Туапсе окутал города юга РФ
«Посильный вклад в сохранение лесов»
Сегодня, 10:38
«Посильный вклад в сохранение лесов»
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков
Мытье плитки и очередной пикет
Вчера, 18:08
Мытье плитки и очередной пикет
В Краснодаре ждут патриарха, который заложит первый камень скандального храма

Реклама на сайте