Трамвай № 4 в Краснодаре снова изменит маршрут в вечернее время из-за ремонта

Напомним, в Краснодаре трамвай № 4 изменил маршрут вечернее время с 24из-за ремонта пути. Вагоны следовали из Комсомольского микрорайона до Чистяковской рощи, а затем — в Восточное депо. Ремонт должен был продлиться до 27 мая. Через два дня трамваи снова пустили по новому маршруту.

6 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что ремонт на трамвайных путях снова продлевают. Так, трамвай № 4 пойдёт по новому маршруту с 7 по 10 июня.