Трамвай № 4 в Краснодаре снова изменит маршрут в вечернее время из-за ремонта
Власти Краснодара сообщили, что ремонт трамвайного полотна продлится с 7 по 10 июня
Напомним, в Краснодаре трамвай № 4 изменил маршрут вечернее время с 24из-за ремонта пути. Вагоны следовали из Комсомольского микрорайона до Чистяковской рощи, а затем — в Восточное депо. Ремонт должен был продлиться до 27 мая. Через два дня трамваи снова пустили по новому маршруту.
6 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что ремонт на трамвайных путях снова продлевают. Так, трамвай № 4 пойдёт по новому маршруту с 7 по 10 июня.
Напомним, изменение коснётся двух вечерних рейсов, которые выезжают из Комсомольского микрорайона в 22:09 и 22:27.
Рейсы, которые отправляются до 21:48 от Комсомольского микрорайона и в 22:19 от улицы Индустриальной, поедут по обычному маршруту.
Ранее Юга.ру писали, что мэр Краснодара Евгений Первышов совместно с депутатами гордумы выступит с инициативой в ЗСК продлить программу закупки трамваев на 2022–2024 годы.