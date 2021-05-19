Власти Краснодара попросят продлить программу по обновлению трамваев

Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 мая сообщил, что выступит в ЗСК с инициативой продлить программу обновления трамваев до 2024 года

Напомним, в 2019 году в Краснодаре началось обновление транспортного парка. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов. Всего из краевой казны в течение трех лет планировали выделить 3 млрд рублей на обновление парка трамваев. За это время хотели купить более 100 низкопольных вагонов.

Во время встречи с жителями Западного округа мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что совместно с депутатами гордумы выступит с инициативой в ЗСК продлить программу закупки трамваев на 2022-2024 годы.

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«Общественный транспорт — это лицо города. Если с троллейбусами мы определились и можем самостоятельно заниматься сборкой и выпуском моделей, и постепенно планируем обновлять подвижной состав автобусов, то по трамваям хочется, чтобы эта тема не была завершена», — заявил Первышов.

Всего за три года за счет краевого бюджета для Краснодара купили 103 новых трамвая. Из них 96 уже прибыли, а 7 вагонов ожидают в ближайшее время, уточнили в пресс-службе мэрии. «Но предстоит не просто максимально обновить трамвайный парк, но и увеличить его с учетом новых линий: строящейся на улице Московской и проектируемых на Гидрострое и Восточно-Кругликовском микрорайоне», — отметил в своем телеграм-канале вице-мэр Краснодара Антон Смертин.

Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре строят новую трамвайную ветку на улице Московской. Новости по этой теме можно прочитать здесь. До 2023 года в городе хотят начать строительство трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон, в ближайшие пять лет — пустить трамвай на Гидрострой, к 2030 году — связать Музыкальный микрорайон с «Баскет-холлом» и «Немецкой деревней».

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