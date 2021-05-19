Власти Краснодара попросят продлить программу по обновлению трамваев
Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 мая сообщил, что выступит в ЗСК с инициативой продлить программу обновления трамваев до 2024 года
Напомним, в 2019 году в Краснодаре началось обновление транспортного парка. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов. Всего из краевой казны в течение трех лет планировали выделить 3 млрд рублей на обновление парка трамваев. За это время хотели купить более 100 низкопольных вагонов.
Во время встречи с жителями Западного округа мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что совместно с депутатами гордумы выступит с инициативой в ЗСК продлить программу закупки трамваев на 2022-2024 годы.
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«Общественный транспорт — это лицо города. Если с троллейбусами мы определились и можем самостоятельно заниматься сборкой и выпуском моделей, и постепенно планируем обновлять подвижной состав автобусов, то по трамваям хочется, чтобы эта тема не была завершена», — заявил Первышов.
Всего за три года за счет краевого бюджета для Краснодара купили 103 новых трамвая. Из них 96 уже прибыли, а 7 вагонов ожидают в ближайшее время, уточнили в пресс-службе мэрии.
«Но предстоит не просто максимально обновить трамвайный парк, но и увеличить его с учетом новых линий: строящейся на улице Московской и проектируемых на Гидрострое и Восточно-Кругликовском микрорайоне», — отметил в своем телеграм-канале вице-мэр Краснодара Антон Смертин.
Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре строят новую трамвайную ветку на улице Московской. Новости по этой теме можно прочитать здесь. До 2023 года в городе хотят начать строительство трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон, в ближайшие пять лет — пустить трамвай на Гидрострой, к 2030 году — связать Музыкальный микрорайон с «Баскет-холлом» и «Немецкой деревней».
Кроме того, в январе 2021 года в Краснодаре начали собирать первый троллейбус, его презентовали 13 апреля. Прокатиться на нем еще нельзя. Также 17 мая Первышов пообещал, что из городского бюджета выделят около 200 млн рублей на покупку новых автобусов.