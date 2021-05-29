В Краснодаре трамвай № 4 ещё четыре дня будет ездить по другому маршруту из-за ремонта шпал

Власти Краснодара рассказали, что ремонт трамвайного полотна по улице Захарова продолжится с 31 мая по 3 июня

Напомним, в Краснодаре трамвай № 4 изменил маршрут вечернее время с 24 по 27 мая. Он следовал из Комсомольского микрорайона до Чистяковской роще, а затем — в Восточное депо. Это связано с заменой шпал по улице Захарова от остановки «Водолечебница» до Станкостроительной.

Пресс-служба мэрии сообщила 29 мая, что на ремонт трамвайного полотна потребуется ещё четыре дня. С 31 мая по 3 июня трамвай № 4 продолжит ездить по новому маршруту. Изменение коснётся двух вечерних рейсов, которые выезжают из Комсомольского микрорайона в 22:09 и 22:27.

Рейсы, которые отправляются до 21:48 от Комсомольского микрорайона и в 22:19 от улицы Индустриальной, поедут по обычному маршруту.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре перекроют несколько улиц в центре города. Это связано с проведением забега и благотворительной акции в честь Дня детей.