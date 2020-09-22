В Краснодаре четыре трамвайных маршрута начнут ходить по-другому из-за ремонта путей

Краснодарский край

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В Краснодаре с 24 сентября изменят схемы движения четырех трамвайных маршрутов из-за капремонта путей

С 24 по 28 сентября изменится маршрут трамвая № 11: из Юбилейного микрорайона от Кооперативного рынка вагоны поедут по улицам Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, им. Горького и далее в ЮМР, не заезжая к железнодорожному вокзалу «Краснодар I». Это произойдет из-за замены пути и стрелок на пересечении улиц Горького и Коммунаров.

Также вечером 23 и 24 сентября изменятся маршруты трамваев № 2, 5, 8 и 11, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Отслеживать движение вагонов по измененным маршрутам можно здесь.

Трамвай № 2 «улица Декабристов — Индустриальная»

Изменения произойдут с вагонами, которые будут ехать в Западное депо после окончания смены. Последний трамвай в 22:45 от конечной остановки «улица Индустриальная» отправится в депо по улицам Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе и Горького.

Трамвай № 5 «улица им. Бершанской — Солнечная»

От улицы Бершанской последний вагон отправится в 21:30, от Солнечной — в 21:47. После 22:00 от конечной остановки «улица Солнечная» трамваи поедут по улицам Садовой и Дмитриевской Дамбе.

Трамвай № 8 «улица Солнечная — Хладокомбинат»

От Хладокомбината последний вагон отправится в 21:58, от улицы Солнечной — в 22:06. После 22:10 от конечных остановок трамваи будут следовать по улицам Садовой и Дмитриевской Дамбе.

Трамвай № 11 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный микрорайон»

Последний вагон отправится в 22:30 от Юбилейного микрорайона и поедет в Западное депо.

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