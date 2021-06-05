В первые летние выходные Краснодар ждут дожди, а по краю ожидаются грозы и подъем воды в реках

Синоптики рассказали о погоде на выходных 5-6 июня в Краснодаре и Краснодарском крае

В субботу и воскресенье 5-6 июня краснодарский гидрометцентр прогнозирует облачную погоду и дождь, температура воздуха в краевой столице днем поднимется до 20-21 °С. В Краснодарском крае местами пройдут сильные дожди и грозы, но холоднее не станет. В отдельных районах возможны ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Краевое управление МЧС России опубликовало экстренное предупреждение на 5 июня. Ведомство сообщает о возможном подъеме воды в реках юго-западной и юго-восточной территории Краснодарского края и Республики Адыгея, а также в реках Черноморского побережья (Анапа-Магри). Черноморское побережье на этих выходных также ожидают дожди и южный ветер с порывами до 12-17 м/с. Воздух прогреется до 21-22 °С.