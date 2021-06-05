В первые летние выходные Краснодар ждут дожди, а по краю ожидаются грозы и подъем воды в реках
Синоптики рассказали о погоде на выходных 5-6 июня в Краснодаре и Краснодарском крае
В субботу и воскресенье 5-6 июня краснодарский гидрометцентр прогнозирует облачную погоду и дождь, температура воздуха в краевой столице днем поднимется до 20-21 °С.
В Краснодарском крае местами пройдут сильные дожди и грозы, но холоднее не станет. В отдельных районах возможны ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Краевое управление МЧС России опубликовало экстренное предупреждение на 5 июня. Ведомство сообщает о возможном подъеме воды в реках юго-западной и юго-восточной территории Краснодарского края и Республики Адыгея, а также в реках Черноморского побережья (Анапа-Магри).
Черноморское побережье на этих выходных также ожидают дожди и южный ветер с порывами до 12-17 м/с. Воздух прогреется до 21-22 °С.
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Администрация Сочи объявила на 5 июня штормовое предупреждение. Осадки могут вызвать подъем воды в реках и сход селей, а на участке Магри — Веселое вероятно образование смерчей над морем.
Сервис «Яндекс.Погода» информирует о спокойном магнитном поле и среднем значении УФ-индекса 5-6 июня в Краснодаре. Несмотря на небольшие дожди, погода благоприятствует прогулкам и отдыху на свежем воздухе.
Юга.ру напоминают, что в выходные дни ограничено движение автотранспорта на участке ул. Красноармейской.
Для тех, кто остался в городе, редакция подготовила небольшой анонс культурных событий. В Краснодаре работает выставка «Русский след» в Гималаях», где представлены 95 картин, изображающих 14 высочайших горных вершин планеты. В кинотеатрах зрителей ожидают премьеры, а в «Типографии» 5 июня можно посмотреть мелодраму «Мой год в Нью-Йорке».