В Сочи для туристов снова открыли «Корыта» и изменили график работы других объектов
В Сочинском нацпарке с 3 июня для посещения открыли новый объект
В Сочинском национальном парке с 3 июня для туристов открыты «Корыта». Уникальный природный объект расположен Дагомысском участковом лесничестве Лазаревского района. Свое название он получил из-за небольших углублений в виде корыт, заполненных водой. Посетить «Корыта» можно с 9:00 до 19:00.
Также изменили режим работы смотровой башни на горе Большой Ахун. Теперь подняться на одну из главных достопримечательностей можно днем с 9:00 до 19:00 и ночью с 19:00 до 01:00, сообщили 1 июня в инстаграме нацпарка.
Кроме того, для посещения открыты:
- Дендрарий с 9:00 до 19:00;
- Змейковский водопады с 8:00 до 18:00;
- 33 водопада с 9:00 до 19:00;
- Белые скалы с 9:00 до 17:00.
В администрации парка напоминают туристам о соблюдении природоохранного законодательства и режима особой охраны территории.
Напомним, башню на горе Ахун, которую построили более 80 лет назад, собрались отреставрировать.