В Сочи для туристов снова открыли «Корыта» и изменили график работы других объектов

В Сочинском нацпарке с 3 июня для посещения открыли новый объект

В Сочинском национальном парке с 3 июня для туристов открыты «Корыта». Уникальный природный объект расположен Дагомысском участковом лесничестве Лазаревского района. Свое название он получил из-за небольших углублений в виде корыт, заполненных водой. Посетить «Корыта» можно с 9:00 до 19:00.

Также изменили режим работы смотровой башни на горе Большой Ахун. Теперь подняться на одну из главных достопримечательностей можно днем с 9:00 до 19:00 и ночью с 19:00 до 01:00, сообщили 1 июня в инстаграме нацпарка.

Кроме того, для посещения открыты:

Дендрарий с 9:00 до 19:00;

Змейковский водопады с 8:00 до 18:00;

33 водопада с 9:00 до 19:00;

Белые скалы с 9:00 до 17:00.

В администрации парка напоминают туристам о соблюдении природоохранного законодательства и режима особой охраны территории.