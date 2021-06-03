В Сочи для туристов снова открыли «Корыта» и изменили график работы других объектов

Краснодарский край

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В Сочинском нацпарке с 3 июня для посещения открыли новый объект

В Сочинском национальном парке с 3 июня для туристов открыты «Корыта». Уникальный природный объект расположен Дагомысском участковом лесничестве Лазаревского района. Свое название он получил из-за небольших углублений в виде корыт, заполненных водой. Посетить «Корыта» можно с 9:00 до 19:00.

Также изменили режим работы смотровой башни на горе Большой Ахун. Теперь подняться на одну из главных достопримечательностей можно днем с 9:00 до 19:00 и ночью с 19:00 до 01:00, сообщили 1 июня в инстаграме нацпарка.

Кроме того, для посещения открыты:

  • Дендрарий с 9:00 до 19:00;
  • Змейковский водопады с 8:00 до 18:00;
  • 33 водопада с 9:00 до 19:00;
  • Белые скалы с 9:00 до 17:00.

В администрации парка напоминают туристам о соблюдении природоохранного законодательства и режима особой охраны территории.

Напомним, башню на горе Ахун, которую построили более 80 лет назад, собрались отреставрировать.

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В Сочи для туристов снова открыли «Корыта» и изменили график работы других объектов
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