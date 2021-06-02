На «Курорте Красная Поляна» открылась иммерсивная выставка «Первые дети на Марсе»

С начала июня в Сочи начала работать иммерсивная выставка о космосе

Выставка «Первые дети на Марсе» открылась в Сочи 1 июня. Она приурочена к 60-летней годовщине первого полёта в космос Юрия Гагарина. Дети от 5 до 14 лет смогут увидеть планеты солнечной системы в 3D, познакомятся с созвездиями и космическими объектами, а также принять участие в миссии по запуску ракеты на Марс. Кроме детей выставку могут посетить те, кто увлекаются изучением космоса. В образовательном проекте используют дополненную реальность и элементы иммерсионного перформанса. Так, посетители смогут на себе испытать выход космического аппарата на орбиты, прикоснуться к марсианскому грунту, изучить артефакты, марсоход, космические аппараты «Интеркосмос», «Венера-10», «Луна-16» и другие.

Директор по стратегическому развитию Курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова рассказала, что «Курорт Красная Поляна» является местом притяжения в Сочи туристов и местных жителей с детьми. Так, летом 2020 года курорт посетило на 50% больше туристов, чем в позапрошлом году. «В летнем сезоне 2021 года курорт ожидает существенное увеличение количества семей с детьми, поэтому мы стремимся расширять досуг гостей уникальными развлекательными концепциями. Интерактивная выставка о космосе «Первые дети на Марсе» станет дополнением уже открытой фотовыставки курорта «Горы — это космос», — отметила она. Генеральный директор «Просто Космос» и партнёр выставки «Первые дети на Марсе» Алла Разуваева добавила, что освоение космоса — один из основных путей дальнейшего развития человеческой цивилизации. Поэтому важно рассказывать об этом подрастающему поколению.

«Для нас важно в рамках выставки объединить игровой формат, доступный детям, с настоящими историческими артефактами как напоминание об истоках космической истории и героях-первопроходцах космоса», — отметила Разуваева. Новый проект вошёл в список активностей флагманской программы развлечений «100К» по направлению «Отдых с детьми». Выставка расположилась на Поляне 540, в павильоне на площади канатной дороги. Она будет открыта до конца августа. Кроме того, на курорте доступны парки развлечений, аттракционы, летний тюбинг, посещение Фермы северных оленей и хаски-центра, полеты на воздушном шаре, а также спортивные активности от Академии райдеров, включающие и горные походы по экотропам.