Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 3 июня

В кинотеатрах можно посмотреть криминальное драмеди «Круэлла» (12+) — приквел к «101 далматинец» 1996 года. Действие происходит в Лондоне 70-х. Самая влиятельная женщина в городе — баронесса фон Хельман. Однажды ее внимание привлекает мошенница Эстелла, которая хочет сделать себе имя в мире моды. Главную роль исполнила оскороносная Эмма Стоун.

Канадский драматический триллер «Выбор Фредерика Фитцелла» (18+) рассказывает о 30-летнем мужчине, которого настиг кризис среднего возраста. Он встречает человека из своего прошлого, и вместе они вспоминают одноклассницу, которая бесследно исчезла много лет назад. Фред попробует выяснить, что с ней произошло.Главную роль в нем исполнил Дилан О’Брайен («Бегущий в лабиринте»).

Главная героиня американского драмеди «Мейнстрим» (18+) Фрэнки работает барменом, но мечтает о славе. Однажды она встречает чудика Линка и снимает с ним ролик, который взрывает YouTube. Постепенно новый знакомый становится звездой интернета с миллионами подписчиков.

Героев норвежского мультфильма «4 сапога и барсук» (6+) выгоняют из их жилища. Друзья решают, что помочь им смогут только пираты, и отправляются на поиски морских бандитов.

Кроме того, в центре современного искусства «Типография» в июне будет развлекательная программа KINOBALDEJ. 3 июня покажут уже упомянутый фильм «Мейнстрим», 5 июня можно будет посмотреть мелодраму «Мой год в Нью-Йорке». Главная героиня Джоанна устраивается на работу в одно из старейших литературных агентств города, клиентом которого является Джером Сэлинджер.