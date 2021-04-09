Русская женщина и ее профессиональные защитники. Как в России запрещают музыку

В начале недели стало известно, что Следственный комитет начал проверку песни Манижи «Русская женщина» — той самой, с которой певица будет представлять страну на конкурсе «Евровидение». С просьбой возбудить уголовное дело в отношении российской певицы таджикского происхождения обратилось издание «Ветеранские вести». По мнению издания, песня «Русская женщина» направлена «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». По просьбе Юга.ру Денис Куренов рассказывает подробности ситуации, а также вспоминает о том, как в России протестуют против музыки и запрещают ее. А мы предлагаем вам во время чтения статьи включить песню, вокруг которой всё завертелось.

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Таджичка, вернувшая на «Евровидение» русский язык Во второй половине мая в Нидерландах состоится очередной, уже 65-й по счету музыкальный конкурс «Евровидение». Внутрироссийский отбор на это мероприятие состоялся 8 марта в эфире Первого канала: песня Манижи «Русская женщина» по результатам СМС-голосования обогнала сценические номера группы TherrMaitz и дуэта #2Маши.

Испокон веков с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждем мы корабля, ждем мы корабля очень-очень

Ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля

А чё ждать? Встала и пошла!



Фрагмент песни «Русская женщина»

По словам Манижи, в этой песне поется о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Певица отмечает, что российская женщина «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя». Помимо сочинения и исполнения песен, а также съемок музыкальных видеоклипов, 29-летняя Манижа Сангин активно занимается общественной деятельностью: она амбассадор фонда «Подари жизнь», а в декабре 2020 года стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Манижа известна своей защитой прав ЛГБТ-людей, и эта ее позиция далеко не всеми воспринимается позитивно. В интервью журналу «Hello!» певица рассказывает: «Мои родственники в Таджикистане далеко не позитивно на это смотрят, пол-Таджикистана думает, что я лесбиянка. Они думают, что если ты поддерживаешь ЛГБТ-сообщество, то, значит, ты точно гей. Но я просто люблю людей, я обожаю ЛГБТ-сообщество, и я считаю классным поддержать их на своей платформе». Также Манижа выступает против домашнего насилия. В интервью «Коммерсанту» она утверждает, что ей «в Instagram приходит много личных сообщений от таджикских, узбекских, киргизских девчонок», которые «пишут о насилии со стороны мужчин, о своем отчаянии». Она их перенаправляет «в те или иные фонды».

Every Russian woman needs to know:

You’re strong enough to bounce against the wall

(Перевод от Юга.ру: Каждой русской женщине следует знать: у тебя хватит сил перепрыгнуть эту стену)



Припев песни «Русская женщина»

Припев «Русской женщины» написан на английском, но остальная часть текста — русскоязычная. Таким образом, впервые с 2003 года участник конкурса «Евровидение» от России будет петь на русском языке. В 2012-м у «Бурановских бабушек» было немного удмуртского, в 2009-м Анастасия Приходько пела на украинском (сейчас такое невозможно представить). Но «великого и могучего» на сцене конкурса не звучало долгих 18 лет — со времен t.A.T.U. и их «Не верь, не бойся, не проси».

«Образцовая русофобская гнусь» Тем не менее именно в русофобии Манижу обвиняют чаще всего. Публицист Егор Холмогоров называет певицу «таджичкой, агитирующей за геев и мигрантов», а ее песню — «образцовой русофобской гнусью» и «сознательным плевком в лицо». Журналист Дмитрий Ольшанский возвещает, что уже скоро русские люди будут каяться перед фем- и ЛГБТ-гастарбайтерами и предрекает скорую «свадьбу родного товарища майора с глобальной прогрессоркой, PhD по Diversity Studies в University of Dushanbe» (кандидатом наук по культурному разнообразию в Университете Душанбе — перевод от Юга.ру).

Тебе уж за тридцать, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь



Фрагмент песни «Русская женщина»

Дальше — больше. Русская православная церковь заявляет, что для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у «сограждан женского пола». Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский сравнивает зрительскую любовь к номеру Манижи с «ностальгией по валютной проституции». А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает в качестве лингвиста, заявляя, что это «кони-люди какие-то и вообще какой-то бред».

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной «фэмили» не сломать меня



Фрагмент песни «Русская женщина»

Громче всех на данный момент выступило издание «Ветеранские вести». Его редакция на своем сайте опубликовала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, где утверждается, что сценический номер Манижи «направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». В начале этой недели стало известно, что СК начал проводить проверку.

На какие песни жаловались в СК ранее Песня Манижи не единственная, на которую пишут жалобы в Следственный комитет. Так, в 2018 году ведомство заинтересовалось песней Монеточки и Noize MC «Чайлдфри» после обращения московского адвоката Андрея Афанасьева. По мнению Афанасьева, в песне содержится пропаганда суицида среди несовершеннолетних. О результатах проверки впоследствии не сообщалось.

Гораздо чаще борьба с музыкантами идет не посредством жалоб в СК, а через отмену концертов. В этом контексте особенно урожайным стал 2018-й. К примеру, группа IC3PEAK тогда выпустила альбом «Сказка», в текстах песен которого содержался оппозиционный пафос и затрагивались острые социальные проблемы. После этого их концерты под давлением силовых структур стали отменяться по всей России, включая Краснодар. Концерт рэпера Хаски в Краснодаре также был отменен незадолго до начала, после чего исполнитель начал читать свой рэп с крыши припаркованного автомобиля, за что и был арестован на 12 суток. Среди музыкантов, чьи концерты также были сорваны или отменены осенью 2018 года, — группа «Френдзона», рэпер Элджей, а также Ганвест, Jah Khalib и Matrang. Тогдашний министр культуры РФ Владимир Мединский сказал, что ситуация с отменой концертов ему «напоминает анекдот». А президент РФ Владимир Путин заявил, что «ничего хорошего в этом нет». Но, кажется, история с Манижей запустила все эти процессы с новой силой.

Андрей Афанасьев журналист, политолог

— Участие России в «Евровидении» я считаю недопустимым и аморальным. Во всех странах к нему относятся как к третьесортному развлечению для низших слоев общества, и только в России делают из этого Олимпийские игры. Что касается Манижи, то это однозначно провокация и плевок. Ее песня откровенно русофобская, еще и с феминистским акцентом. В ней русская женщина изображается как несчастное, одинокое, забитое существо, полное комплексов. Я считаю, что это не так. У нас много замечательных женщин, и образ, созданный Манижей, не является доминирующим. А он сейчас мало того что подается как среднее арифметическое, так еще и транслируется на внешнюю аудиторию. Хорошо, что слышатся протесты, что общество отреагировало. Значит, у него еще есть иммунитет. Теперь пусть в этом разбираются уполномоченные органы. Кто-то должен это все регулировать. Если не регулировать, то в итоге наверху оказывается Моргенштерн. Я бы не хотел, чтобы наверху даже поп-культуры оказывались люди типа Моргенштерна.

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

А-а-а, ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

А-а-а, а кто подаст мне ручку, девочки?



Фрагмент песни «Русская женщина»

Илья Матвеев кандидат политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС и соведущий подкаста «Политический дневник»

— Против Манижи протестуют, по моим наблюдениям, три группы: русские националисты, православные и некоторые представители власти. Все три категории объединяет консерватизм с его патриархальным, антифеминистским пафосом и этнонационалистические представления о русскости. А еще в 99% случаев это мужчины. Неудивительно, что Манижа вызвала у них такое ожесточение, ведь ее искусство — политическое и левое. Манижа — феминистка, она борется за гендерное равенство и вдобавок переосмысляет русскость, показывая, что она шире этничности, расы и разреза глаз. Другой вопрос — на чьей стороне большинство граждан России. Пока честь русской нации защищают «профессиональные русские», а честь русской женщины — мужчины. У них фора, им предоставлены высокие трибуны, но Манижа подкупает простым здравым смыслом: женщине лучше быть смелой, чем бояться, лучше уметь постоять за себя, чем «испокон веков ждать корабля». Если русским женщинам Манижа понравится, что тогда будет со всеми этими парнями?

Послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу — отвалите



Фрагмент песни «Русская женщина»

Олег Кашин журналист