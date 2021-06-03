СК возбудил уголовное дело из-за разлива нефти в Туапсе

Напомним, 23 мая в акватории Черного моря вблизи Туапсе разлилась нефть. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях и обратились в полицию.

Спустя два дня спасатели обследовали акваторию моря и передали данные в управление ГО и ЧС Туапсе. В этот же день в местной администрации отчитались о ликвидации нефтепродуктов в море. Тем не менее образование новой радужной пленки полосой 30 на 150 метров зафиксировали и 29 мая. Туапсинский морской торговый порт и «Роснефть» подчеркнули, что не причастны к разливу нефти.