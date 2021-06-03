СК возбудил уголовное дело из-за разлива нефти в Туапсе
В следственном комитете Кубани 3 июня сообщили о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения Черного моря нефтепродуктами
Напомним, 23 мая в акватории Черного моря вблизи Туапсе разлилась нефть. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях и обратились в полицию.
Спустя два дня спасатели обследовали акваторию моря и передали данные в управление ГО и ЧС Туапсе. В этот же день в местной администрации отчитались о ликвидации нефтепродуктов в море. Тем не менее образование новой радужной пленки полосой 30 на 150 метров зафиксировали и 29 мая. Туапсинский морской торговый порт и «Роснефть» подчеркнули, что не причастны к разливу нефти.
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По данным Росприроднадзора, вещество с характерным запахом нефтепродуктов выливалось из глубоководной канализации МУП ЖКХ Туапсе. После инцидента возбудили административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов).
3 июня стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды). По данным следствия, 20 мая сотрудники МУП ЖКХ Туапсе допустили загрязнение моря из-за неправильной эксплуатации глубоководного коллектора. В результате выброса нефтесодержащих продуктов водным биологическим ресурсам был причинен значительный вред.
Исследования прибрежных вод выявили наличие в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу.
По делу проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица. По пробам воды назначили проведение экспертизы нефтепродуктов и ГСМ. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.