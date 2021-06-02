Власти Новороссийска решили контролировать движение электросамокатов на набережной и пригрозили ПДД, которых еще нет

Мэр Новороссийска 2 июня сообщил, что полицейские будут контролировать движение электросамокатов на набережной

Ранее с идеей урегулировать движение электросамокатов выступил мэр Краснодара. Затем движение этого вида транспорта решили ограничить в Геленджике и подключить полицию для расчистки набережной от самокатов. Следом с запретом кататься на набережной выступил глава Анапы.

2 июня к списку городов добавился Новороссийск. Мэр города Игорь Дяченко написал в своем инстаграме, что летом набережную Новороссийска будут патрулировать полицейские. В том числе им поручено контролировать движение электросамокатов.

«Жители и гости города должны знать и строго соблюдать ПДД при управлении двухколесным транспортом, дабы не испортить никому отдых и прогулку, не причинить вред здоровью», — заявил Дяченко. По его словам, компаниям, занимающимся прокатом электросамокатов в Новороссийске, рекомендовали системно ограничивать скорость движения транспортных средств до 10 км/ч.

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Мэр Новороссийска напомнил, что без прав можно управлять самокатом мощностью не более 0,25 кВт. Если мощность составляет 0,25 кВт и менее 4 кВт, нужны водительские права категории М.

Также Дяченко заявил, что в России с 2019 года действуют правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), а нарушителей могут штрафовать.