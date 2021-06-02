Власти Новороссийска решили контролировать движение электросамокатов на набережной и пригрозили ПДД, которых еще нет
Мэр Новороссийска 2 июня сообщил, что полицейские будут контролировать движение электросамокатов на набережной
Ранее с идеей урегулировать движение электросамокатов выступил мэр Краснодара. Затем движение этого вида транспорта решили ограничить в Геленджике и подключить полицию для расчистки набережной от самокатов. Следом с запретом кататься на набережной выступил глава Анапы.
2 июня к списку городов добавился Новороссийск. Мэр города Игорь Дяченко написал в своем инстаграме, что летом набережную Новороссийска будут патрулировать полицейские. В том числе им поручено контролировать движение электросамокатов.
«Жители и гости города должны знать и строго соблюдать ПДД при управлении двухколесным транспортом, дабы не испортить никому отдых и прогулку, не причинить вред здоровью», — заявил Дяченко.
По его словам, компаниям, занимающимся прокатом электросамокатов в Новороссийске, рекомендовали системно ограничивать скорость движения транспортных средств до 10 км/ч.
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Мэр Новороссийска напомнил, что без прав можно управлять самокатом мощностью не более 0,25 кВт. Если мощность составляет 0,25 кВт и менее 4 кВт, нужны водительские права категории М.
Также Дяченко заявил, что в России с 2019 года действуют правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), а нарушителей могут штрафовать.
Отметим, что мэр Новороссийска ошибся. Действительно, для управления двух- или трехколесным транспортным средством мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт необходимо водительское удостоверение категории М. А вот правила дорожного движения для СИМ до сих пор не разработали.
Минтранс в 2019 году занялся такими поправками. Ведомство планировало ввести правила езды на самокатах, сегвеях, гироскутерах, роликовых коньках, моноколесах и других подобных средствах передвижения.
В частности, предлагалось ввести в ПДД нового участника дорожного движения — лицо, использующее для передвижения СИМ. Ведомство собиралось запретить кататься на велосипедах и СИМ в пешеходных зонах (исключение — дети до семи лет). Но в 2020 году проект отправили на доработку.
В мае 2021-го в пресс-службе Минтранса рассказали «Парламентской газете», что проект находится на паузе, ожидая предложений от ГИБДД.
Юридически самокатчики все еще пешеходы, напомнил в разговоре с «Инде» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. А столкновение с другими пешеходами не будет считаться ДТП.