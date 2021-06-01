В Краснодаре хотят соединить велодорожками спальные районы и центр

Краснодарский край

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Власти Краснодара рассказали в конце мая, где хотят построить новые веломаршруты

Напомним, 2019 году в будущий генплан Краснодара предложили включить велодорожки. Всю сеть рассчитывают сделать к 2040 году. Чиновники сообщили, что к 2034 году в краевом центре появится более 100 км велодорожек. По проекту «7 улиц» в городе предлагают сузить улицы, расширить тротуары и сделать велодорожки на семи улицах. Кроме того такую полосу уже начали строить на улице Северной. 

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Ежедневно на велосипедах, электросамокатах и гироскутерах катаются около 100 тыс. краснодарцев. Для них доступны 10 веломаршрутов протяженностью 27,5 км. В основном они проходят по тротуарам, что неудобно для пешеходов и велосипедистов. Поэтому в 2022 году в Краснодаре планируют начать строить дополнительные дорожки, которые соединят спальные районы с центром города, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара 31 мая.

Так, новые веломаршруты создадут от Западного Обхода до Фестивального микрорайона и далее по улице Тургенева, от улицы Карла Маркса до Юбилейного микрорайона, а также от Кубанской Набережной до Постовой. Они пройдут вдоль тротуара на выделенной полосе дороги.

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Глава города Евгений Первышов подчеркнул, что нужно урегулировать правила передвижения велосипедистов на федеральном уровне.

«Повышается травматизм с участием велосипедов и самокатов, аварийность достаточно серьезная. Но запретительными мерами мы обходиться не должны. А вот условия для движения на самокатах и велосипедах улучшать должны», — сказал он.

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Кроме того, в городе планируют урегулировать работу парковок для велосипедов и самокатов. Сейчас на сервисах вело- и кикшеринговых компаний зарегестрировано около 200 тыс. краснодарцев. Организации не привязаны к велостанциям, что приводит к хаотичной парковке. Поэтому их хотят перенести в места скопления пассажиров — в район Скобяного рынка, ТЭЦ, Кубанского университета, Кооперативного рынка.

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