Мэр Краснодара не собирается тратить полмиллиарда рублей на покупку «замка»-недостроя на Затоне

3 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал информацию о продаже недостроя, находящегося в парке 30-летия Победы, на сайте объявлений

Как писали Юга.ру, объект начали строить на Затоне в 2009 году. Позже работы запретили. В 2014 году власти Краснодара заявляли, что собираются изъять его через суд у собственника и затем организовать внутри художественную галерею. Однако с того момента ничего не изменилось, здание продолжает стоять в недостроенном виде. 2 ноября 2020 года мэр города Евгений Первышов заявил, что надо заняться недостроем. Глава отметил, что у мэрии не хватит денег на снос объекта, поэтому его следует выкупить:

«В любом случае, надо присматриваться, заниматься. Понятно, денег никогда не будет хватать, но давайте посчитаем хотя бы, сделаем приценку». Первышов предложил сделать на базе здания детский кванториум, но добавил, что на все работы уйдет не один год. 3 ноября интернет-портал «Кубань-24» обратил внимание на то, что здание замкового типа выставили на продажу на Avito. В тексте от 15 октября было указано, что это многофункциональный объект, «в состав которого входят кафе, ресторан, офисные помещения, коммерческие помещения свободной планировки». Здание продается за 495 млн рублей. В этот же день на сообщение о продаже отреагировал Первышов в своем телеграме: «Разумеется, за такие деньги никто за счет бюджета выкупать его не будет. И даже для того, чтобы начать рассматривать вопрос о выкупе, нужна профессиональная оценка как стоимости, так и нынешнего состояния здания. Через сайты объявлений такое не делается».