Мэр Краснодара не собирается тратить полмиллиарда рублей на покупку «замка»-недостроя на Затоне
3 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал информацию о продаже недостроя, находящегося в парке 30-летия Победы, на сайте объявлений
Как писали Юга.ру, объект начали строить на Затоне в 2009 году. Позже работы запретили. В 2014 году власти Краснодара заявляли, что собираются изъять его через суд у собственника и затем организовать внутри художественную галерею. Однако с того момента ничего не изменилось, здание продолжает стоять в недостроенном виде.
2 ноября 2020 года мэр города Евгений Первышов заявил, что надо заняться недостроем. Глава отметил, что у мэрии не хватит денег на снос объекта, поэтому его следует выкупить:
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«В любом случае, надо присматриваться, заниматься. Понятно, денег никогда не будет хватать, но давайте посчитаем хотя бы, сделаем приценку».
Первышов предложил сделать на базе здания детский кванториум, но добавил, что на все работы уйдет не один год.
3 ноября интернет-портал «Кубань-24» обратил внимание на то, что здание замкового типа выставили на продажу на Avito. В тексте от 15 октября было указано, что это многофункциональный объект, «в состав которого входят кафе, ресторан, офисные помещения, коммерческие помещения свободной планировки». Здание продается за 495 млн рублей.
В этот же день на сообщение о продаже отреагировал Первышов в своем телеграме:
«Разумеется, за такие деньги никто за счет бюджета выкупать его не будет. И даже для того, чтобы начать рассматривать вопрос о выкупе, нужна профессиональная оценка как стоимости, так и нынешнего состояния здания. Через сайты объявлений такое не делается».
Мэр отметил, что это не первоочередная задача для города, но, тем не менее, одна из многих проблем, которые надо решать. «Бетонная громадина» уже больше 10 лет портит вид парка, считает он.
Первышов объяснил, что здание — не самострой, а объект незавершенного строительства. У собственника есть разрешение на строительство от 2008 года, когда территория еще не была закреплена юридически как зона парка. При этом земля под зданием находится в аренде и является муниципальной.
«Просто снести его по суду сейчас нельзя, процедуры признания опасным объектом будут долгими. Если владелец откажется от дорогостоящего сноса, делать это придется за счет бюджета, а затем по суду требовать возврата средств», — прокомментировал возможности администрации мэр.
Первышов подытожил, что городу необходим научно-образовательный центр, «причем на некоммерческой основе», в котором можно было бы разместить лаборатории, интерактивный музей и научные классы.
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