Бассейны на Затоне перенесут в Юбилейный микрорайон Краснодара

Власти Краснодара 31 мая сообщили, что бассейны на Затоне перенесут на территорию Рождественского парка в ЮМР

Напомним, в 2016 году в Краснодаре открылся единственный в городе официальный пляж возле парка 30-летия Победы. Пляж на Затоне включает огороженную площадку с тремя бассейнами 4 на 12 метров.

В 2019 году городской пляж работал с 3 июня, купальный сезон завершился 1 сентября. После чего началась консервация бассейнов на зиму. В 2020 году из-за пандемии коронавируса бассейны на Затоне открывать не стали.