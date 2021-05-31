Бассейны на Затоне перенесут в Юбилейный микрорайон Краснодара

Краснодарский край

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Власти Краснодара 31 мая сообщили, что бассейны на Затоне перенесут на территорию Рождественского парка в ЮМР

Напомним, в 2016 году в Краснодаре открылся единственный в городе официальный пляж возле парка 30-летия Победы. Пляж на Затоне включает огороженную площадку с тремя бассейнами 4 на 12 метров.

В 2019 году городской пляж работал с 3 июня, купальный сезон завершился 1 сентября. После чего началась консервация бассейнов на зиму. В 2020 году из-за пандемии коронавируса бассейны на Затоне открывать не стали.

Фекальные реки, мусорные берега:

На еженедельной планерке в мэрии Краснодара 31 мая председатель гордумы Вера Галушко спросила, будут ли в этот летний сезон работать бассейны. Ей сообщили, что бассейны решили перенести на территорию Рождественского парка в Юбилейный микрорайон.

Решение объяснили тем, что на Затоне бассейны не находились под охраной, там не было необходимых санитарных условий, в том числе санузла. Перенос в Рождественский парк запланирован в ближайшее время, уже выбрано место для них.

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