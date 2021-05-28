Академия ФК «Краснодар» открыла первые три филиала за пределами Кубани и Адыгеи

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край

Распечатать

В мае в Нальчике, Пятигорске и Черкесске открылись филиалы Академии ФК «Краснодар»

27 мая пресс-служба Академии ФК «Краснодар» объявила, что 34-ый филиал открылся в Черкесске Карачаево-Черкесской республики. Там будут бесплатно обучать игре в футбол детей от 5 до 11 лет.

«Планируется, что откроется 6 групп одного возраста примерно по 15 человек. Сейчас ведётся отбор, в Академию возьмут лучших игроков», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Академии.

Там также отметили, что ранее филиалы Академии за пределами Краснодарского края и Адыгеи открылись в Нальчике и Пятигорске. На данный момент в каждом из них занимаются от 30 до 40 детей. Лучшие из них получают шанс стать игроками футбольного клуба «Краснодар».

Читайте также:

Напомним, Академия ФК «Краснодар» открылась в 2010 году. В том же году появились первые филиалы базовой школы, в которой воспитанники не находятся постоянно, а только учатся играть в футбол. В 2017 году Академию посетил президент России Владимир Путин и привел ее в пример всей стране.

Академия ФК «Краснодар» Дети Кубанский «Хогвартс» Нальчик Образование Пятигорск Футбол Черкесск

Новости

В Майкопе капитально отремонтировали Детскую художественную школу
Мосгоруд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Один из них получил 12 лет колонии
Академия ФК «Краснодар» открыла первые три филиала за пределами Кубани и Адыгеи
В Горячем Ключе избрали нового мэра
На конкурс худших туалетов подали заявки три кубанские школы
В Краснодаре экс-председателя суда, у которого нашли в кабинете 2,3 млн рублей, лишили полномочий

Лента новостей

Не мусор, а вторсырье
Сегодня, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы
Голосуй лёгкими!
Вчера, 13:07
Голосуй лёгкими!
Почему каждому жителю Краснодара нужно участвовать в голосовании за зеленые зоны
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер
Сегодня, 10:39
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер

Реклама на портале