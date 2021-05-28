Академия ФК «Краснодар» открыла первые три филиала за пределами Кубани и Адыгеи
В мае в Нальчике, Пятигорске и Черкесске открылись филиалы Академии ФК «Краснодар»
27 мая пресс-служба Академии ФК «Краснодар» объявила, что 34-ый филиал открылся в Черкесске Карачаево-Черкесской республики. Там будут бесплатно обучать игре в футбол детей от 5 до 11 лет.
«Планируется, что откроется 6 групп одного возраста примерно по 15 человек. Сейчас ведётся отбор, в Академию возьмут лучших игроков», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Академии.
Там также отметили, что ранее филиалы Академии за пределами Краснодарского края и Адыгеи открылись в Нальчике и Пятигорске. На данный момент в каждом из них занимаются от 30 до 40 детей. Лучшие из них получают шанс стать игроками футбольного клуба «Краснодар».
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