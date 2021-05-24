Парней из Дагестана начали травить после выступления в балетных пачках на школьном празднике

Дагестан

Распечатать

24 мая в социальных сетях опубликовали видео с выступлением махачкалинских школьников в балетных пачках

Видеоролик с танцующими в балетных пачках парнями появился в социальных сетях 24 мая. Ученики в шуточной форме исполнили танец из «Лебединого озера». Происходящее сняли в школе № 8 Махачкалы. 

После выступления школьников и их учителей начали травить в социальных сетях. Некоторые Дагестана осудили подростков, посчитав, что танец противоречит религии. Член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев рассказал телеканалу «360», что переодевание мужчин в женскую одежду считается первым шагом к пороку.

Читайте также:

«Даже в виде шутки у нас это не приветствуется. Тем более там один прыгает на другого, тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, больше даже не принято», — прокомментировал танец Хадулаев.

В школу приехали чиновники из республиканского министерства управления образования, сообщил MASH. Как рассказала директор школы, она не знала, какое выступление готовят ученики.

Ранее Юга.ру писали, что в Махачкале прошёл спектакль с откровенной сценой «Охота на мужчин», который не понравился чемпиону UFC Хабиб Нурмагомедов. После этого актёр и продюсер спектакля Иван Жидков извинился перед дагестанским народом за постановку.

Балет Махачкала Религия Школьники

Новости

В Адыгее до конца 2021 года намерены отремонтировать хирургический корпус Красногвардейской больницы
Парней из Дагестана начали травить после выступления в балетных пачках на школьном празднике
Про ФК «Краснодар» сняли документальный фильм. Когда он выйдет и где посмотреть?
В Краснодаре нашли мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку в подъезде
Более 27 тыс. жителей Адыгеи сделали прививку от коронавируса
На берегу Азовского моря нашли мёртвого дельфина

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
Носить пластик
Вчера, 15:45
Носить пластик
В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen

Реклама на портале