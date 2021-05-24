Парней из Дагестана начали травить после выступления в балетных пачках на школьном празднике
24 мая в социальных сетях опубликовали видео с выступлением махачкалинских школьников в балетных пачках
Видеоролик с танцующими в балетных пачках парнями появился в социальных сетях 24 мая. Ученики в шуточной форме исполнили танец из «Лебединого озера». Происходящее сняли в школе № 8 Махачкалы.
После выступления школьников и их учителей начали травить в социальных сетях. Некоторые Дагестана осудили подростков, посчитав, что танец противоречит религии. Член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев рассказал телеканалу «360», что переодевание мужчин в женскую одежду считается первым шагом к пороку.
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«Даже в виде шутки у нас это не приветствуется. Тем более там один прыгает на другого, тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, больше даже не принято», — прокомментировал танец Хадулаев.
В школу приехали чиновники из республиканского министерства управления образования, сообщил MASH. Как рассказала директор школы, она не знала, какое выступление готовят ученики.
Ранее Юга.ру писали, что в Махачкале прошёл спектакль с откровенной сценой «Охота на мужчин», который не понравился чемпиону UFC Хабиб Нурмагомедов. После этого актёр и продюсер спектакля Иван Жидков извинился перед дагестанским народом за постановку.