Парней из Дагестана начали травить после выступления в балетных пачках на школьном празднике

24 мая в социальных сетях опубликовали видео с выступлением махачкалинских школьников в балетных пачках

Видеоролик с танцующими в балетных пачках парнями появился в социальных сетях 24 мая. Ученики в шуточной форме исполнили танец из «Лебединого озера». Происходящее сняли в школе № 8 Махачкалы. После выступления школьников и их учителей начали травить в социальных сетях. Некоторые Дагестана осудили подростков, посчитав, что танец противоречит религии. Член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев рассказал телеканалу «360», что переодевание мужчин в женскую одежду считается первым шагом к пороку.

«Даже в виде шутки у нас это не приветствуется. Тем более там один прыгает на другого, тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, больше даже не принято», — прокомментировал танец Хадулаев. В школу приехали чиновники из республиканского министерства управления образования, сообщил MASH. Как рассказала директор школы, она не знала, какое выступление готовят ученики.