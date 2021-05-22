В Краснодаре собрались проводить фестивали для предпринимателей

В своем телеграм-канале мэр сообщил , что предприниматели выступили с интересными экологическими инициативами. «Для Краснодара тема, безусловно, актуальная: от производства фермерской продукции до утилизации отходов и модернизации систем очистных сооружений», — добавил Первышов. Участники встречи высказали потребность в площадке, где молодые люди могли бы продавать свои товары и услуги. «Подумаем над форматом, возможно, это будет фестиваль или ярмарка молодых предпринимателей», — ответил мэр.

Он также отметил, что многие участники встречи уже воспользовались услугами центра развития предпринимательства «Платформа», открытый в Краснодаре в ноябре 2019 года. В августе 2020-го там открыли еще 30 бесплатных мест. Собравшиеся заявили, что центру не хватает консультаций по сбору документов для открытии своего дела в узкоспециализированных сферах.



Первышов сказал, что так как «все обсудить не успели, договорились встретиться в такой обстановке через месяц».

Ранее Юга.ру сообщали, что 12 мая Первышов решил открыть бизнес-коворкинг на пересечении улиц Красной и Пушкина.