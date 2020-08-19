В краснодарском коворкинге «Платформа» создали еще 30 бесплатных мест для работы начинающих предпринимателей

Напомним, коворкинг для начинающих бизнесменов и развития предпринимательства «Платформа» начал работать на улице Северной, 365 в ноябре 2019 года. В здании оборудовали 60 бесплатных мест для работы, а также переговорную и помещение для лекций.

С момента открытия в центре провели 34 семинара, мастер-класса и тренинга, организовали четыре курса обучающих программ. Крое того, там заключили 136 договоров на предоставление рабочих мест для юридических лиц и тех, кто хочет начать собственное дело, рассказали 19 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас в центре сделали второй этаж. По информации начальника управления инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Артема Анацкого, там появилась зона мозгового штурма, комнаты для видеопереговоров и помещение для приема пищи. Также в «Платформе» создали 30 новых мест для работы.

«Это успешный и полезный проект для малого и среднего бизнеса, для тех, кто только начинает и уже развивает свое дело, кто не боится брать ответственность на себя. Особенно в нынешнее непростое время. Отлично, что центр развивается. Первый опыт по созданию "Платформы", по моему мнению, можно признать удачным. Будем думать о создании подобных центров в разных частях города», — прокомментировал в своем телеграме Евгений Первышов.