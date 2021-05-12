Первышов решил открыть бизнес-коворкинг в старинном доме на улице Красной

Напомним, в Краснодаре в 2019 году открылся первый муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа», в котором проводят семинары и предоставляют оборудованные рабочие места для начинающих бизнесменов.

Глава Краснодара Евгений Первышов 12 мая встретился с резидентами «Платформы» и рассказал, что подобные центры откроются во всех районах города.