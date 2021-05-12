Первышов решил открыть бизнес-коворкинг в старинном доме на улице Красной

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 мая рассказал о планах открыть муниципальные центры развития предпринимательства

Напомним, в Краснодаре в 2019 году открылся первый муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа», в котором проводят семинары и предоставляют оборудованные рабочие места для начинающих бизнесменов.

Глава Краснодара Евгений Первышов 12 мая встретился с резидентами «Платформы» и рассказал, что подобные центры откроются во всех районах города.

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Так, уже известно расположение второго муниципального коворкинга. Он откроется на улице Красной, 6 — в доходном доме подрядчика Акулова. Летом 2020 городские власти сообщили, что собираются отреставрировать этот объект культурного наследия, расположенный рядом с Центральным концертным залом, Пушкинской библиотекой, Краснодарским краевым судом и памятником Екатерине II.

12 мая Первышов рассказал, что разработка проекта реставрации доходного дома подрядчика Акулова уже началась. Этот вид работ выполнят за счет городского бюджета, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что также во время сегодняшнего рабочего дня Евгений Первышов предложил открыть конноспортивную школу на базе Краснодарского ипподрома.

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Первышов решил открыть бизнес-коворкинг в старинном доме на улице Красной
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