В Краснодаре открыли городской коворкинг для начинающих бизнесменов

В Краснодаре 13 ноября начала работать площадка для начинающих бизнесменов и развития предпринимательства «Платформа»

Центр находится на улице Северной, 365, он включает в себя бесплатные места для работы, переговорные комнаты и территорию, где будут проходить мастер-классы, тренинги и консультации.

«В Краснодаре больше 250 тыс. горожан работают в сфере малого и среднего бизнеса. С августа этого года центр открыт в тестовом режиме, его услугами уже воспользовались больше 300 предпринимателей. Начало хорошее, теперь нужно вместе с предпринимателями на этой "Платформе" делать главное — помогать развиваться бизнесменам», — отметил мэр города Евгнений Первышов, который присутствовал на открытии центра.

В коворкинге организовали рабочие места для 60 человек. Предприниматели смогут бесплатно пользоваться ими в течение трех месяцев, в дальнейшем этот срок планируют увеличить. По словам руководителя муниципального центра развития предпринимательства Станислава Бакеева, на момент открытия все рабочие места до конца января уже разобрали.

Для будущих бизнесменов, а также физических и юридических лиц в «Платформе» есть бесплатные консультации по процедуре госрегистрации, системе налогообложения, индивидуальному подбору действующих мер господдержки, аудиту существующей бизнес-модели, нормативно-правовым вопросам и лицензированию.

Кроме того, на базе площадки планируют проводить школы инновационного предпринимательства и технологий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в сентябре 2017 года в Краснодаре появился первый государственный коворкинг.