В субботу в Краснодаре откроются ярмарки выходного дня по шести адресам
Власти Краснодара рассказали, какие ярмарки будут работать 22 мая
Напомним, в Краснодаре 17 ярмарок открылись в первую субботу мая. Затем их количество уменьшилось до шести.
21 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на выходных снова будут работать не все ярмарки выходного дня. Это связано с тем, что в городе установилась жаркая погода, работать смогут только те павильоны, где есть подходящие условиях для хранения продуктов.
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Так, 22 мая с 8:00 до 15:00 в Краснодаре будут работать шесть ярмарок по следующим адресам:
- улица Думенко, 13;
- улица Захарова (вблизи дома № 23);
- улица Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
- улица Одесская (вблизи дома № 48);
- улица Бургасская (вблизи дома № 31/1):
- улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26).
В мэрии добавили, что свою продукцию представят больше 200 производителей. Тем, кто хочет также принять участие, рекомендуют обращаться по телефонам:
- МУП «Карасунский»: 8 (918) 342-93-14, 8 (989) 839-12-21
- МУП «Агромир»: 8 (861) 265-08-30, доб. 31
Как писали Юга.ру, на выходных в Краснодаре крае будет дождь, по данным сервис «Яндекс.Погода» в краевой столице также ожидаются осадки и 22 °С.