В субботу в Краснодаре откроются ярмарки выходного дня по шести адресам

21 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на выходных снова будут работать не все ярмарки выходного дня. Это связано с тем, что в городе установилась жаркая погода, работать смогут только те павильоны, где есть подходящие условиях для хранения продуктов.

Напомним, в Краснодаре 17 ярмарок открылись в первую субботу мая. Затем их количество уменьшилось до шести.

Так, 22 мая с 8:00 до 15:00 в Краснодаре будут работать шесть ярмарок по следующим адресам:

улица Думенко, 13;

улица Захарова (вблизи дома № 23);

улица Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

улица Одесская (вблизи дома № 48);

улица Бургасская (вблизи дома № 31/1):

улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26).

В мэрии добавили, что свою продукцию представят больше 200 производителей. Тем, кто хочет также принять участие, рекомендуют обращаться по телефонам:

Как писали Юга.ру, на выходных в Краснодаре крае будет дождь, по данным сервис «Яндекс.Погода» в краевой столице также ожидаются осадки и 22 °С.