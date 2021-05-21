В субботу в Краснодаре откроются ярмарки выходного дня по шести адресам

Краснодарский край

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Власти Краснодара рассказали, какие ярмарки будут работать 22 мая

Напомним, в Краснодаре 17 ярмарок открылись в первую субботу мая. Затем их количество уменьшилось до шести.

21 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на выходных снова будут работать не все ярмарки выходного дня. Это связано с тем, что в городе установилась жаркая погода, работать смогут только те павильоны, где есть подходящие условиях для хранения продуктов.

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Так, 22 мая с 8:00 до 15:00 в Краснодаре будут работать шесть ярмарок по следующим адресам:

  • улица Думенко, 13;
  • улица Захарова (вблизи дома № 23);
  • улица Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
  • улица Одесская (вблизи дома № 48);
  • улица Бургасская (вблизи дома № 31/1):
  • улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26).

В мэрии добавили, что свою продукцию представят больше 200 производителей. Тем, кто хочет также принять участие, рекомендуют обращаться по телефонам:

Как писали Юга.ру, на выходных в Краснодаре крае будет дождь, по данным сервис «Яндекс.Погода» в краевой столице также ожидаются осадки и 22 °С.

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В субботу в Краснодаре откроются ярмарки выходного дня по шести адресам
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