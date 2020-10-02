В Краснодаре будут работать 14 ярмарок выходного дня

Краснодарский край

Распечатать

К 10 октября в Краснодаре число ярмарок для кубанских фермеров возрастет до 14

Сейчас в краевом центре работают восемь ярмарок для фермеров и владельцев подсобных хозяйств. Как утверждают в пресс-службе мэрии, торговые места на них предоставляются бесплатно:

  • улица Восточно-Кругликовская, 26;
  • улица Героя Яцкова, 13;
  • улица Уральская, 168;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Захарова, 23;
  • проспект Чекистов, 9;
  • улица Думенко, 13;
  • улица Зиповская, 34/Б.

Читайте также:

Первые пять ярмарок курирует МУП «Карасунский». Для того, чтобы получить торговые места на них, необходимо предоставить документы и выполнить требования Роспотребнадзора. Обращаться следует заранее с 8:00 до 15:00 по телефонам 8 (861) 234-24-60 и 8 (861) 234-24-61. Для записи на две торговые точки в Юбилейном микрорайоне необходимо звонить по телефону 8 (861) 253-89-63. Чтобы получить бесплатное место по последнему адресу, необходимо звонить на номер 8 (938) 429-93-21.

Читайте также:

Накануне стало известно, что власти Краснодарского края сделали замечание мэрии столицы по поводу неорганизованности работы ярмарок и нехватки мест для фермеров. Мэр Краснодара евгений Первышов сообщил в своем телеграме, что принял замечания и планирует разобраться в ситуации. А 2 октября замглавы Краснодара Дмитрий Логвиненко объяснил, с чем было связано уменьшение числа мест:

«Количество торговых мест было сокращено из-за ограничений Роспотребнадзора, связанных с коронавирусной инфекцией. Если раньше на ярмарках было 1,1 тыс. мест для фермеров, то в связи с требованиями по увеличению расстояния между торгующими их теперь в два раза меньше. Действительно, мест сейчас не хватает. По поручению Евгения Первышова мы ведем работу по созданию в жилых районах новых мест, где фермеры бесплатно смогут торговать, а горожане — покупать хорошие качественные продукты питания».

Читайте также:

Таким образом, 3 октября откроются еще две ярмарки на улице Одесской, 48 и Буденного, за работу этих точек также будет отвечать МУП «Карасунский». С 10 октября планируется открыть ярмарки выходного дня еще по четырем адресам:

  • улица Невкипелого, 31;
  • Дзержинского, 213;
  • поселок Пашковский, улица Евдокии Бершанской, 117;
  • хутор Ленина, улица Огородная, 62.

В пресс-службе мэрии напомнили 2 октября, что все ярмарки работают с 8:00 до 15:00. Сейчас из-за высокой температуры в них можно торговать только овощами, фруктами, ягодами и медом. С 10 октября фермеры могут начать продавать рыбу, мясо и молочную продукцию.

Краснодар Торговля Ярмарки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Болельщики ФК «Краснодар» смогут посещать матчи Лиги Чемпионов
В Краснодаре будут работать 14 ярмарок выходного дня
Трамп и его жена заразились коронавирусом
«Краснодар» заработает в Лиге чемпионов более 22 миллионов евро
При строительстве Дальнего западного обхода Краснодара нашли 199 погребений
Ремонт на Восточном обходе будут ежедневно контролировать

Лента новостей

Реклама на портале