В Краснодаре будут работать 14 ярмарок выходного дня

Сейчас в краевом центре работают восемь ярмарок для фермеров и владельцев подсобных хозяйств. Как утверждают в пресс-службе мэрии, торговые места на них предоставляются бесплатно:

Первые пять ярмарок курирует МУП «Карасунский». Для того, чтобы получить торговые места на них, необходимо предоставить документы и выполнить требования Роспотребнадзора. Обращаться следует заранее с 8:00 до 15:00 по телефонам 8 (861) 234-24-60 и 8 (861) 234-24-61 . Для записи на две торговые точки в Юбилейном микрорайоне необходимо звонить по телефону 8 (861) 253-89-63 . Чтобы получить бесплатное место по последнему адресу, необходимо звонить на номер 8 (938) 429-93-21 .

Накануне стало известно, что власти Краснодарского края сделали замечание мэрии столицы по поводу неорганизованности работы ярмарок и нехватки мест для фермеров. Мэр Краснодара евгений Первышов сообщил в своем телеграме, что принял замечания и планирует разобраться в ситуации. А 2 октября замглавы Краснодара Дмитрий Логвиненко объяснил, с чем было связано уменьшение числа мест:

«Количество торговых мест было сокращено из-за ограничений Роспотребнадзора, связанных с коронавирусной инфекцией. Если раньше на ярмарках было 1,1 тыс. мест для фермеров, то в связи с требованиями по увеличению расстояния между торгующими их теперь в два раза меньше. Действительно, мест сейчас не хватает. По поручению Евгения Первышова мы ведем работу по созданию в жилых районах новых мест, где фермеры бесплатно смогут торговать, а горожане — покупать хорошие качественные продукты питания».