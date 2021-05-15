В Краснодаре из-за погоды открылось в три раза меньше ярмарок выходного дня

Краснодарский край

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В Краснодаре 8 мая из-за жары будут работать только шесть ярмарок выходного дня

Напомним, в первую субботу мая в Краснодаре начали работать ярмарки выходного дня. Тогда в городе открылись 17 ярмарок. В субботу, 8 мая, количество работающих площадок сократилось до шести.

15 мая из-за высокой температуры в кубанской столице работают только шесть ярмарок выходного дня. Посетить их можно с 8:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • ул. им. Думенко, 13;
  • ул. им. Захарова (вблизи дома № 23);
  • ул. им. Героя Яцкова И.В. (вблизи дома № 11);
  • ул. Одесская (вблизи дома № 48)
  • ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);
  • ул. Восточно- Кругликовская (вблизи дома № 26).

Купить фермерскую продукцию можно только в субботу. В МУП «Агромир», который отвечает за ярмарку на Думенко, журналисту портала Юга.ру объяснили, что, если раньше несколько точек работали и по воскресеньям, то с наступлением высоких температур купить продукцию можно будет только по субботам. Это связано с тем, что на жаре товары портятся и фермерам неудобно их доставлять на точки. Число локаций снизилось по этой же причине. Если раньше МУП «Агромир» отвечал за ярмарки на Думенко и на Чекистов, то сейчас решено оставить точку только по первому адресу.

Операторами ярмарок выходного дня в городе выступают МУП «Карасунский» и МУП «Агромир». Справочную информацию о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, можно узнать по телефонам горячих линий в рабочие дни с 8:00 до 15:00:

Также на сайте администрации Краснодара есть раздел, где собрана вся информация по ярмаркам выходного дня. Там можно посмотреть интерактивную карту и выбрать ближайшую к месту жительства торговую площадку.

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Напомним, в октябре 2020 года после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара увеличила количество ярмарок в Краснодаре до 14. Позже их стало 16, а затем — 17.

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