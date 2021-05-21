В Краснодарском крае на выходных пройдут дожди

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 21, 22 и 23 мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 21 мая 19 °С и легкий ветер с порывами до 2,8 м/с. Днем воздух прогреется до 28°С.

В крае по данным краснодарского гидрометцентра сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть юго-западный ветер с порывами 4-9 м/с. Температура днем поднимется до 27 °С. На Азовском побережье будет 21-26 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Утром на участке Джубга — Магри порывы ветра до 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до 24-29 °С.

В субботу 22 мая и воскресенье 23-го на Кубани местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах град. Ветер северный с порывами 5-10 м/с. На Азовском побережье на выходных будет 23-28 °С .

На Черноморском побережье в эти дни переменная облачность , местами с кратковременным дождем. Температура поднимется до 21-26 °С .