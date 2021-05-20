Учительница ростовской школы насильно смыла макияж с ученицы и объяснила свою агрессию последствиями вакцинации

20 мая стало известно, что в Ростовской области учительница заставила школьницу смыть макияж, а после уволилась

Инцидент произошел 17 мая в школе №4 Морозовска Ростовской области. Видеозапись того, как учительница подвела ученицу к раковине и попыталась смыть макияж с её лица спустя два дня появилась в одном из пабликов Ростова-на-Дону.

«Ты правда, не догоняешь, как себя вести? Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на нее, красавица. Пришла она мне нервы трепать. Убирай все немедленно. Немедленно пошла и убрала. Привела себя в нормальный вид», — слышно голос женщины на видеозаписи. После этого случая в школе организовали проверку, сообщила «Комсомольская правда». Преподаватель извинилась перед школьницей и уволилась из учебного заведения. Женщина обратилась к помощи психологов.

В будущем педагог планирует вернуться к преподавательской деятельности. Телеканал 360 со ссылкой на собственный источник написал, что это не первый случай агрессии к ученикам со стороны женщины. Другой источник сообщил, что педагога «довели». Изданию «Подъём» учительница объяснила, что сделала прививку от коронавируса и считает, что что агрессия стала последствием вакцинации. Она добавила, что сожалеет об увольнении и подумает о возвращении в школу.