В краснодарской школе учитель применил силу к ученику, а тот пригрозил ему увольнением

Краснодарский край

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В январе в краснодарской школе № 70 произошел конфликт между преподавателем и школьником

21 января в телеграм-канале «Типичный Краснодар» появилось видео, снятое в школе № 70. На кадрах мужчина-учитель хватает за свитер школьника, сидящего за партой, и начинает его выпихивать по направлению к двери. Затем он с силой толкает подростка в закрытую дверь, однако тот успевает опереться руками о косяк. Потасовка сопровождается выкриками ученика «Что это?».

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Учитель возвращается на рабочее место и требует, чтобы школьник вызвал родителей. А юноша отвечает, что педагог будет уволен «к чертовой матери». Затем подросток возвращается за свою парту и произносит, при этом ударяя кулаком по столу:

«Я добьюсь своего. Как вы добиваетесь того, чтобы нас поставили на учет! Вы будете уволены. Как вы общаетесь с учениками? Что вы допускаете себе на уроке? Кто вы такой, чтобы общаться так с нами?».

Портал Юга.ру обратился за комментарием в департамент образования мэрии Краснодара. Там ответили, что конфликтная ситуация произошла на уроке музыки в 8 «Д» классе из-за того, что ученик не смог ответить по заданной теме. Учитель сообщил ему о намерении поставить отрицательную отметку, а подросток высказался против этого.

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Во время конфликта учитель попытался вывести школьника из класса, а тот сопротивлялся и выражал возмущение, рассказали в мэрии. Еще некоторое время он высказывал свое отношение к педагогу перед всем классом, после чего мужчина предложил разрешить конфликт с участием администрации.

«Сейчас в ситуации разбирается педагогический совет учебного заведения. Решение о дальнейших мерах в отношении учителя и ученика примет директор школы», — заключили в администрации города.

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