В краснодарской школе учитель применил силу к ученику, а тот пригрозил ему увольнением

21 января в телеграм-канале «Типичный Краснодар» появилось видео, снятое в школе № 70. На кадрах мужчина-учитель хватает за свитер школьника, сидящего за партой, и начинает его выпихивать по направлению к двери. Затем он с силой толкает подростка в закрытую дверь, однако тот успевает опереться руками о косяк. Потасовка сопровождается выкриками ученика «Что это?».

Учитель возвращается на рабочее место и требует, чтобы школьник вызвал родителей. А юноша отвечает, что педагог будет уволен «к чертовой матери». Затем подросток возвращается за свою парту и произносит, при этом ударяя кулаком по столу:

«Я добьюсь своего. Как вы добиваетесь того, чтобы нас поставили на учет! Вы будете уволены. Как вы общаетесь с учениками? Что вы допускаете себе на уроке? Кто вы такой, чтобы общаться так с нами?».