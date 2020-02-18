На Дону оштрафовали учителя, который назвал школьника «клиническим дегенератом» за дискуссию с депутатом

Ростовская область

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Суд в Шахтах 18 февраля вынес приговор учителю Алексею Желтову, который оскорбил школьника после того, как тот вступил в диалог с пришедшей на урок депутатом «Единой России»

Напомним, 12 декабря в шахтинскую школу № 1 на открытый урок в честь Дня Конституции пришла депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина. Она поговорила с подростками на тему свободы слова. Один из старшеклассников, Даниил Курьянов, вступил с ней в дискуссию, а также сказал, что в будущем хотел бы стать коммунистом и что находится «по другую сторону баррикад» от депутата. Стенякина похвалила парня за его смелость. Однако после урока классный руководитель школьника, Алексей Желтов, в грубой и оскорбительной форме отчитал его за обращение к депутату.

Он сказал, что женщина помогала школе и закупала мебель, и что Курьянов «сорвал день». Учитель назвал юношу «клиническим дегенератом» «идиотом», «тупорылым», использовал нецензурные слова и говорил ему «заткнись».

Вечером 13 декабря в YouTube появилось видеообращение Желтова. В нем он сообщил, что понимает недопустимость своих действий и хотел бы извиниться перед семьей подростка. Также он добавил, что парень вел себя «нагло и фамильярно» в отношении гостей на мероприятии и уточнил, что в сети «раздувают всю эту неприятную историю, но довольно стандартную, до какого-то уровня всероссийского пожара».

После инцидента учителя отстранили от классного руководства, а подросток перестал ходить в школу. 18 февраля мировой судья оштрафовал Желтова на 10 тыс. рублей за оскорбления в адрес ученика, передает ТАСС.

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