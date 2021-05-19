Мэр Краснодара Первышов отчитался о доходах за 2020 год

Краснодарский край

Распечатать

Мэрия Краснодара 19 мая опубликовала декларацию о доходах главы города в 2020 году

На сайте администрации Краснодара 19 мая появились сведения о заработке городских чиновников. Пока в списке обозначен только глава краевой столицы Евгений Первышов.

Согласно декларации о доходах, Евгений Первышов в 2020 году заработал 1 мнл 789 тыс. рублей. Это на 155 тыс. больше, чем зарплата мэра в позапрошлом году.

Читайте также:

В собственности у Первышова также есть участок площадью 810 кв. метров и две квартиры — на 44,2 и 168 кв. метров. Они находятся в совместном пользовании с четырьмя несовершеннолетними детьми. Кроме того, одному из них принадлежит квартира площадью 29 кв. метров. Отметим, у мэра, как и в 2019 году, нет личного автомобиля.

Напомним, в 2018 году глава города заработал 1,47 млн рублей. Через год его доход вырос до 1,63 млн рублей.

Деньги Евгений Первышов Краснодар

Новости

Мэр Краснодара Первышов отчитался о доходах за 2020 год
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП со школьным автобусом, который с перевернулся на Кубани
На Кубани массажиста приговорили к 12 годам после сеанса с ребёнком. Почему защита не согласна?
В репертуаре Краснодарского драмтеатра появился новый спектакль
В Краснодаре «Газель» сбила девочку на пешеходном переходе
Власти Краснодара попросят продлить программу по обновлению трамваев

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
Сегодня, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
17 мая, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Вчера, 09:11 Партнерский
Почему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Отвечают топ-менеджеры сервиса

Реклама на портале