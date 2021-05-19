Мэр Краснодара Первышов отчитался о доходах за 2020 год

Согласно декларации о доходах, Евгений Первышов в 2020 году заработал 1 мнл 789 тыс. рублей. Это на 155 тыс. больше, чем зарплата мэра в позапрошлом году.

На сайте администрации Краснодара 19 мая появились сведения о заработке городских чиновников. Пока в списке обозначен только глава краевой столицы Евгений Первышов.

В собственности у Первышова также есть участок площадью 810 кв. метров и две квартиры — на 44,2 и 168 кв. метров. Они находятся в совместном пользовании с четырьмя несовершеннолетними детьми. Кроме того, одному из них принадлежит квартира площадью 29 кв. метров. Отметим, у мэра, как и в 2019 году, нет личного автомобиля.

Напомним, в 2018 году глава города заработал 1,47 млн рублей. Через год его доход вырос до 1,63 млн рублей.