Стало известно, сколько мэр Краснодара заработал за 2018 год

В документе указаны сам глава Краснодара и трое детей. Первышов задекларировал доход в 1,47 млн рублей. В собственности у мэра участок площадью 810 кв. метров, в пользовании — две квартиры (44,2 кв. метра и 168 кв. метров).

В собственности у одного ребенка квартира площадью 29,2 кв. метра, а также в пользовании две квартиры той же площади, что у Первышова. У остальных детей также две квартиры находятся в пользовании.