Стало известно, сколько мэр Краснодара заработал за 2018 год
Администрация Краснодара 14 мая опубликовала декларацию о доходах мэра города Евгения Первышова
В документе указаны сам глава Краснодара и трое детей. Первышов задекларировал доход в 1,47 млн рублей. В собственности у мэра участок площадью 810 кв. метров, в пользовании — две квартиры (44,2 кв. метра и 168 кв. метров).
В собственности у одного ребенка квартира площадью 29,2 кв. метра, а также в пользовании две квартиры той же площади, что у Первышова. У остальных детей также две квартиры находятся в пользовании.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Евгений Первышов заработал 1 млн 349 тыс. рублей.
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