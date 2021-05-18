Во время пандемии в Краснодаре деньги на замену мусорных контейнеров направили на дезинфекцию

В мэрии Краснодара 17 мая сообщили о возобновлении программы по замене мусорных контейнеров на новые

Накануне на совещании в мэрии Краснодара чиновники обсудили благоустройства подхода к мусорной контейнерной площадке по улице Струнной, 15. Выяснилось, что из-за отсутствия средств в Краснодаре была приостановлена программа по модернизации контейнерных площадок. Глава города Евгений Первышов поручил ее продолжать и рассказал о возможном увеличении финансирования программы.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, программу приостановили в 2020 году во время пандемии. Деньги пришлось направить на дезинфекцию города. В 2021-м работы по замене контейнеров возобновились.

«Те площадки, которые мы создаем на протяжении двух лет, имеют неплохую конструкцию. Иногда их приходится дорабатывать, в зависимости от выбранного места. Иногда неправильно выбираются места, и людям приходится выходить на проезжую часть. В любом случае, крытые площадки отличает то, что из них ничего не выдувается», — отметил Первышов.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что в городе установлены 7 тыс. 890 контейнерных площадок для первичного сбора твёрдых коммунальных отходов, из них 2 тыс. 94 находятся на муниципальной территории. Ранее по 528 адресам установили новые ограждение, а сейчас идут работы по еще 56 адресам.

Сообщить о стихийных свалках вокруг площадок и несвоевременном вывозе отходов можно в специальном разделе «Где мусор» на сайте мэрии Краснодара.

Напомним, с марта 2017 года в Краснодаре и Динском районе сбором твердых коммунальных отходов занимается «Мусороуборочная компания». В январе 2019 года мэрии Краснодара вернули полномочия по содержанию контейнерных площадок.

К октябрю 2020 года в городе установили 497 новых площадок, но не все из них — правильно. Первышов раскритиковал некоторые новые контейнеры, которые были установлены «не по-человечески».