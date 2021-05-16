В Сочи отдыхающие устроили перестрелку из-за парковки

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 15 мая второй раз за два дня произошел конфликт со стрельбой

Инцидент случился накануне на улице Гоголя. В паблике «Любимый Сочи» опубликовали видео ссоры, в которой участвовали около десятка человек — как мужчины, так и женщины.

В пресс-службе УВД по Сочи порталу Юга.ру 16 мая рассказали, что две компании молодых людей поспорили из-за парковочного места. Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой один из мужчин сделал несколько выстрелов из травматического оружия.

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Очевидцы сообщили о случившемся в МВД. Прибывшие на место полицейские задержали семерых участников конфликта, все они оказались приезжими, уточнили в УВД.

На видео, снятом в отделе полиции, один из задержанных рассказал, что достал травматический пистолет, когда нападавшие начали душить его и он стал терять сознание. Этот же мужчина показал травмы на голове, руке, спине и на ноге.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).

Ранее Юга.ру писали, что 14 мая в Сочи произошел еще один вооруженный конфликт: во дворе дома на улице Бакинской устроили стрельбу из-за того, что застройщик не поделил собственность с родственниками.

Оружие Полиция Сочи Стрельба

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В Сочи отдыхающие устроили перестрелку из-за парковки
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