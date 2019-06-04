В Сочи мужчина открыл стрельбу с балкона возле детской площадки
Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в жилом районе Сочи
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3 июня около 19:00 в дежурную часть УВД по Сочи сообщили, что в микрорайоне Светлана на улице Лысая Гора мужчина стрелял с балкона. Рядом с жилым домом находилась игровая площадка, где в это время были дети.
Сотрудники полиции задержали нарушителя, составили административный материал и назначили проверку.
«Пострадавших нет. Предмет, из которого производились выстрелы, изъят», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в январе в Олимпийском парке Сочи мужчины устроили перестрелку. Инцидент попал на видео.
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