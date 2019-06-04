В Сочи мужчина открыл стрельбу с балкона возле детской площадки

3 июня около 19:00 в дежурную часть УВД по Сочи сообщили, что в микрорайоне Светлана на улице Лысая Гора мужчина стрелял с балкона. Рядом с жилым домом находилась игровая площадка, где в это время были дети.

Сотрудники полиции задержали нарушителя, составили административный материал и назначили проверку.

«Пострадавших нет. Предмет, из которого производились выстрелы, изъят», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.