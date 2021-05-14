В Сочи зацвела древняя глициния

В сочинском парке «Дендрарий» началось цветение одной из старейших глициний курорта — глицинии китайской, посаженной в 1892 году. За сотню лет эта лиана обвилась вокруг росшего рядом граба и поднялась на высоту более 17 метров. Когда граб погиб, сотрудники дендрария сделали специальные конструкции, чтобы заменить опору глицинии и перенаправить ее на соседние сосны.

Сейчас у глицинии свыше 17 лиановидных стволов толщиной до 20 см, а стволы у земли разрослись до диаметра 67 и 80 см. Один из них представляет собой арку над дорожкой парка.

«Причудливое переплетение стволов создаёт иллюзию настоящей сказки — так и хочется прикоснуться к ним, ощутить всю силу и мощь. А попадая под раскидистые ветви сосен, по которым, переплетаясь, ползут стебли, увешанные сейчас крупными нежными гроздьями-соцветиями, на секунду даже перестаешь дышать. Эти выразительные кисточки длиной от 10 до 40 см напоминают собой каскады водопада и выглядят настолько нежно, что от них просто невозможно оторвать взгляд», — так описали глицинию в пресс-службе Сочинского нацпарка.