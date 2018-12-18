В Сочи молния ударила в 72-летнюю секвойю и расколола ствол надвое
В Сочи молния попала в одно из старейших растений парка «Дендрарий» — 72-летнюю секвойю
Электрическим разрядом срезало верхушку дерева, а ствол практически до земли раскололся напополам. Высота дерева — 28 метров, диаметр ствола — 82 см.
При произошедшем никто не пострадал. ЧП произошло ранним утром, когда посетителей в дендрарии еще не было.
«Это не первый случай. Ранее молния уже попадала в некоторые наши деревья. В верхней части дендрария есть сосна с обожженной корой — разряд ее лишь слегка задел, но оставил отметину навсегда. Это случается потому, что высота многих деревьев превышает 20 и более метров», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
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Как рассказали в пресс-службе нацпарка, дерево в ближайшее время убирать не планируется — оно будет под наблюдением специалистов. Корневая система дерева не повреждена, поэтому есть возможность, что от поврежденного ствола пойдет новая поросль.
Как писали Юга,ру, в августе 2017 года в центре Сочи туристка забралась на полувековой кипарисовик, чтобы сфотографироваться, и сломала ствол растения.
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