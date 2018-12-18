В Сочи молния ударила в 72-летнюю секвойю и расколола ствол надвое

В Сочи молния попала в одно из старейших растений парка «Дендрарий» — 72-летнюю секвойю

При произошедшем никто не пострадал. ЧП произошло ранним утром, когда посетителей в дендрарии еще не было.

«Это не первый случай. Ранее молния уже попадала в некоторые наши деревья. В верхней части дендрария есть сосна с обожженной корой — разряд ее лишь слегка задел, но оставил отметину навсегда. Это случается потому, что высота многих деревьев превышает 20 и более метров», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.