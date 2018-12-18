В Сочи молния ударила в 72-летнюю секвойю и расколола ствол надвое

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи молния попала в одно из старейших растений парка «Дендрарий» — 72-летнюю секвойю

Электрическим разрядом срезало верхушку дерева, а ствол практически до земли раскололся напополам. Высота дерева — 28 метров, диаметр ствола — 82 см.

© Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
© Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
© Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
© Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

При произошедшем никто не пострадал. ЧП произошло ранним утром, когда посетителей в дендрарии еще не было.

«Это не первый случай. Ранее молния уже попадала в некоторые наши деревья. В верхней части дендрария есть сосна с обожженной корой — разряд ее лишь слегка задел, но оставил отметину навсегда. Это случается потому, что высота многих деревьев превышает 20 и более метров», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Читайте также:

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, дерево в ближайшее время убирать не планируется — оно будет под наблюдением специалистов. Корневая система дерева не повреждена, поэтому есть возможность, что от поврежденного ствола пойдет новая поросль.

Как писали Юга,ру, в августе 2017 года в центре Сочи туристка забралась на полувековой кипарисовик, чтобы сфотографироваться, и сломала ствол растения.

Парки Сочи Стихийные бедствия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Новый парк открыли на хуторе в Ленинградском районе
Мамаев заплатил 500 тыс. рублей избитому водителю
В Сочи молния ударила в 72-летнюю секвойю и расколола ствол надвое
В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся туристов из Абхазии
На Кубани арестовали директора цирка, где львица напала на девочку
В Тихорецке назначили нового мэра

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале