Житель Новороссийска сообщил, что горожан заставляли голосовать за строительство детсада на месте Пионерской рощи
Житель Новороссийска обратился в редакцию портала Юга.ру и рассказал, что горожан заставляют голосовать за строительство детского сада на месте Пионерской рощи
Пионерская роща — лесопарк, расположенный в Южном районе города. Часть рощи в 2016 году получила статус особо охраняемой территории. В нее вошел участок площадью 10 тыс. 113 кв. метров по улице Южной.
По данным «Экологической вахты по Северному Кавказу», в состав особо охраняемой территории специально не включили несколько участков. Сделано это было затем, чтобы власти уже тогда планировали застройку этих территорий. Однако строительные работы там всё равно незаконны, так как на участке находится водный объект — ручей.
Согласно п. 2 ст. 102 Земельного кодекса РФ, на землях, покрытых поверхностными водами, нельзя делать земельные участки. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Водного кодекса РФ, водные объекты находятся в собственности Российской Федерации. То есть строительство на участках с водными объектами нарушает права РФ как собственника. Тем временем строительство в роще продолжается.
В выписке из ЕГРН указано, что этот участок относится к землям населенных пунктов, предназначенных под объекты образования. Арендатором земли является ООО «Фарго» (директор Гагик Шахмурадян). В аренде земля будет находиться до 2026 года. По данным «Эковахты», в паспорте объекта указано, что строительные работы производит эта же компания.
29 апреля координатор «Экологической вахты» Андрей Рудомаха написал письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой не допустить строительства детского сада в Пионерской роще. Ответ от краевых властей так и не поступил.
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Активист «Эковахты» 14 мая рассказал журналисту портала Юга.ру, что застройкой участка скорее всего занимается компания-однодневка. По его словам, в штате фирмы зарегистрирован всего один человек, который ничего не знает о каких-либо предыдущих проектах компании. Кроме того, член «Эковахты» рассказал, что местные власти начали засыпать ручей на этом участке и откачивать из него воду.
Жители и активисты Новороссийска выступают против строительства в роще. Глава города Игорь Дяченко для разрешения конфликта объявил голосование в интернете, чтобы выяснить, хотят ли жители, чтобы на участке был детский сад. Голосование проводилось с 19 по 23 апреля, и с небольшим перевесом победил детский сад.
Новороссиец обратился в редакцию портала Юга.ру и рассказал, что людей заставляли голосовать за строительство детского сада. В чатах школ, групп детских садов и жилых комплексов просили горожан голосовать «за» и даже присылать скриншоты для отчетности.
14 мая в пресс-службе мэрии Новороссийска порталу Юга.ру сказали, что строительство на территории осуществляется законно, со всеми документами. Для вырубки деревьев есть порубочные билеты. Кроме того, там рассказали, что ООО «Фарго» заключило договор на строительство с «ООО Союзстрой». Специалисты компании имеют большой опыт в строительстве соцобъектов. С их участием построили три школы в районе Новороссийска и более десяти объектов по краю.
На сайте мэрии Новороссийска сообщается, что проект получил положительное заключение экспертизы. Согласно проектной документации, подрядной организации на возведение детсада отводится десять месяцев.