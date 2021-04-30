Экологи попросили Кондратьева не допустить строительства детского сада в Пионерской роще Новороссийска

Координатор «Эковахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха 29 апреля написал письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой не допустить строительство детского сада в Пионерской роще Новороссийска

Часть Пионерской рощи в Новороссийске получила статус особо охраняемой территории в 2016 году. В нее не вошел участок площадью 10 тыс. 113 кв. метров на улице Южной. По данным пресс-службы «Экологической вахты по Северному Кавказу», власти города уже тогда решили развернуть строительство. Экологи рассказали, что в начале марта 2021 года участок рощи передали в аренду компании ООО «Фарго». Эти же данные указаны на паспорте объекта, который размещен на заборе вокруг строительной площадки.

«Эковахта» утверждает, что стройка на участке рощи незаконна, так как по нему протекает ручей. Водный объект находится в собственности Российской Федерации, об этом говорится в обращении управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее, отправленном 12 апреля в администрацию Новороссийска. «В соответствии с п. 2 ст. 102 Земельного кодекса РФ, на землях, покрытых поверхностными водами, образование земельных участков не осуществляется. Формирование данного земельного участка нарушает права РФ как собственника водных объектов общего пользования», — приводят цитату экологи.

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Получив письмо Росимущества, на участке начали закапывать ручей. Активисты Новороссийска вышли на митинг, чтобы обратить внимание властей на незаконность решения. Редакция Юга.ру в апреле связалась с председателем общественной организации «Пионерская роща» Сергеем Неберо. Он рассказал, что в Первомайской роще подобным образом уже изымали участки и разворачивали на них стройку. Так там появился многоэтажный дом. Сейчас активисты хотят отстоять территорию рощи. «Мы боимся, что сейчас началось строительство детского сада, а потом в нужный момент возьмут и перепрофилируют участок под что-то другое. Красивые схемы детских садов нас не волнуют, потому что в 15 и 16 микрорайоне есть детские сады, и есть другие земли под их строительство», — объяснил Неберо позицию активистов. После неоднократных обращений экологов глава Новороссийска Игорь Дяченко выступил с инициативой провести интернет-голосование. Оно показало, что большинство местных жителей поддерживают строительство детского сада.

28 апреля защитники Пионерской рощи в очередной раз потребовали свернуть стройку. Замглавы Новороссийска Александр Яменсков пообещал, что под его «честное слово» работы прекратятся, а в ближайшее время состоится встреча активистов и представителей власти. 29 апреля координатор «Эковахты по Северному Кавказу» написал письмо на имя губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с просьбой обратить внимание на ситуацию. Андрей Рудомаха попросил главу региона сформировать специальную рабочую группу с участием представителей федеральной, краевой и муниципальной власти, а также заинтересованной общественности, чтобы найти пути разрешения этой проблемной ситуации.