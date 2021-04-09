В Сочи застройщик вырубил краснокнижные деревья, чтобы построить парковку
8 апреля «Кавказский узел» сообщил, что жители Сочи пожаловались на застройщика, который вырубает лес с краснокнижными деревьями
В редакцию интернет-портала «Кавказский узел» 6 апреля обратились жители Сочи. Они рассказали, что застройщик вырубил лес в районе улицы Амбровой микрорайона Быхта. Там росли краснокнижные деревья.
На следующий день корреспондент издания побывала на улице Амбровой и убедилась, что на участке площадью более 1,5 га рубят деревья, кроме того, там вырыт огромный котлован.
Представитель застройщика Олеся Миценко подтвердила журналистке, что на участке идет строительство, однако заявила, леса там не было, только сухостой. По словам Миценко, там построят парковку на 784 места и облагородят территорию жилого комплекса — сделают детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, зальют новую пешеходную дорожку со ступеньками и перилами.
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Пенсионерка, которая сообщила о происходящем в редакцию, живет в доме напротив стройки. По ее словам, лес, в котором росли сосны, дубы, каштаны, самшит, обитали лисы и зайцы, вырубили за две ночи. Женщина звонила в полицию и городскую администрацию. Но власти приехали, когда от деревьев уже ничего не осталось.
Ведущий научный сотрудник НИИ цветоводства и горного садоводства Сергей Салов рассказал корреспонденту, что на месте стройплощадки раньше были земли сельхозназначения. Там росли фруктовые плантации, были теплицы и участки, покрытые лесом. Затем территорию вывели из категории сельхозземель и начали застраивать.
Журналистка связалась с главой департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности мэрии Сочи Александром Мамлаем. Он сообщил, что 7 апреля был направлен расчет ущерба зеленым насаждениям в УВД Сочи. Ущерб составил около 500 тыс. рублей. При этом выяснить, кто конкретно вырубил лес, так и не удалось.
«Там 20 подрядных организаций кивают друг на друга!», — заявил Мамлай.
Поэтому чиновники направили информацию в полицию и уведомили природоохранную прокуратуру, чтобы ведомства взяли ситуацию на контроль.