В Сочи застройщик вырубил краснокнижные деревья, чтобы построить парковку

8 апреля «Кавказский узел» сообщил, что жители Сочи пожаловались на застройщика, который вырубает лес с краснокнижными деревьями

В редакцию интернет-портала «Кавказский узел» 6 апреля обратились жители Сочи. Они рассказали, что застройщик вырубил лес в районе улицы Амбровой микрорайона Быхта. Там росли краснокнижные деревья.

На следующий день корреспондент издания побывала на улице Амбровой и убедилась, что на участке площадью более 1,5 га рубят деревья, кроме того, там вырыт огромный котлован.

Представитель застройщика Олеся Миценко подтвердила журналистке, что на участке идет строительство, однако заявила, леса там не было, только сухостой. По словам Миценко, там построят парковку на 784 места и облагородят территорию жилого комплекса — сделают детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, зальют новую пешеходную дорожку со ступеньками и перилами.