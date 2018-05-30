Летний карнавал в Геленджике. С чего все началось и чего ждать в 2018 году
2 июня Геленджик откроет курортный сезон традиционным карнавалом, уже 42‑м по счету. Красочная феерия в духе черноморского Рио-де-Жанейро из года в год собирает все больше участников и зрителей.
Как это бывает:
Первый карнавал прошел в Геленджике 12 июня 1939 года и был посвящен 20-летию декрета 1919 года «О лечебных местностях общегосударственного значения». Специальная комиссия разработала для отдыхающих соответствующий план мероприятий: их ждали физкультэстафета, парад, карнавальное шествие и бал-маскарад. Праздник прошел в городском саду возле стадиона, в нем приняли участие более 15 тыс. человек.
Во время Великой Отечественной войны и в шестидесятые годы карнавал не проводили. В 1976 году праздник возродили, а его организацию отдали в руки профессионалов, таких как режиссер управления Министерства культуры СССР Анатолий Силин. Он собрал команду, в которую вошли специалисты из разных городов. Отмечать праздник открытия курортного сезона в начале июня окончательно стало традицией с 1998 года.
Карнавал в Геленджике в 1977 году
Главное событие карнавала — как и многих других карнавалов в разных странах, — шествие костюмированной колонны. В этом году полторы тысячи артистов со всей России и около 30 декорированных платформ обещают, что зрелище будет не менее ярким и экстравагантным, чем в Рио и Венеции. Перья, блестки, костюмы, танцы, музыка и воздушные шары обычно здесь представлены в избытке.
Прямая трансляция карнавала в Геленджике начнется 2 июня в 20:00 на спутниковом канале «Кубань 24 ОРБИТА» (доступен в пакетах «Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс»). Церемонию открытия курортного сезона можно будет посмотреть также на YouTube-канале пресс-службы администрации Геленджика.
Организаторы планируют сделать представления не только красочными, но и познавательными. Зрители увидят сцены и аллегории, посвященные самому Геленджику и его городам-побратимам, а на экране покажут исторические видеокадры первых геленджикских карнавалов.
Традиционно в вечерней программе запланированы световое и пиротехническое шоу. Впервые на карнавале массово исполнят французский канкан. Пенная дискотека и битва тортами с двойниками Чарли Чаплина тоже значатся в списке активностей. На музыкальной сцене хедлайнерами станут певцы Митя Фомин и Александрос Тсопозидис.
Скучать в ожидании вечерней программы не придется — праздник начнется с утра. Рядом с городским музеем всех желающих научат танцевать мазурку и польку, в сквере «Город сказок» для детей пройдут состязания с участием героев известных литературных произведений, в сквере Хильдесхайма можно будет сделать фотографии в национальных костюмах городов-побратимов Геленджика.
В течение всего дня на всех концертных площадках будут выступать творческие коллективы города, Кубани и других регионов России. На набережной и площадях жителей и гостей будут развлекать аниматоры, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы.
А на следующий день, в воскресенье (3 июня), в Геленджике пройдет детский карнавал, основные темы которого — волонтерство и чемпионат мира по футболу — 2018.
В этом году в карнавале примут участие делегации из городов-побратимов Айя-Напы (Кипр) и Ангулема (Франция). В Северном микрорайоне на праздничных выходных откроют новый сквер, посвященный дружбе российского и кипрского народов, а в составе французской делегации приедут повара, которые проведут профессиональные мастер-классы.
Карнавал традиционно завершится большим фейерверком над Геленджикской бухтой. 10 июня мероприятия, посвященные открытию курортного сезона, пройдут в Кабардинке и Дивноморском, 11 июня — в Архипо-Осиповке, 16 июня — в Бетте.
Краткая история карнавала в честь открытия курортного сезона в Геленджике
Программа карнавала в Геленджике 2 июня 2018 года
|Время
|Событие
|Место
|09:00
|Парусная регата
|Акватория Геленджикской бухты
|10:00
|Физкультурно-оздоровительный забег на Маркотхский хребет
|ул. Объездная, район канатной дороги «Олимп»
|10:00
|Открытый турнир по пляжному волейболу
|Пляж в районе кафе «Мария»
|10:00
|Концертная программа художественных коллективов
|Главная сцена, Центральная площадь
|10:00
|Программа с костюмированными персонажами, живые скульптуры
|Центральная площадь, у скульптуры «Белая невеста»
|10:00
|Фотовыставка, посвященная городам-побратимам, «Лайнер дружбы»
|Сквер Хильдесхайм
|10:00
|Свадебный квест
|Сквер Нетания
|10:00
|Мастер-классы танцев прошлого и викторина «Исторический экскурс»
|Набережная, у городского музея
|10:00
|Фестиваль «Античное наследие России»
Выставка-продажа картин и работ декоративно-прикладного искусства
|Набережная (от городского музея до площади им. Лермонтова)
|10:00
|Концертная программа творческих коллективов
|Площадь им. Лермонтова
|10:00
|Интерактивная программа для детей «В некотором царстве»
|ул. Херсонская, район сквера «Город сказок»
|10:00
|Концертная программа коллективов Краснодарского края в рамках туристического фестиваля «Античное наследие культуры»
|Площадь им. Погодина
|10:00
|Интерактивная программа «Королевство цветов»
|ул. Ленина, скульптура «Коробейник»
|10:00
|Концертная программа национальных и народных коллективов
Розыгрыш призов ярмарочного столба
|Платановая аллея. Ярмарочная площадь
|19:15
|Карнавальное шествие
|ул. Луначарского — ул. Ленина — Центральная площадь
|20:00
|Торжественная церемония открытия курортного сезона — 2018
|Главная сцена. Центральная площадь
|22:00
|Концерт Мити Фомина и Александроса Тсопозидиса
|Главная сцена. Центральная площадь
|23:00
|Фейерверк над Геленджикской бухтой
|Акватория Геленджикской бухты
|23:15
|Гала-концерт с участием творческих коллективов
|Главная сцена. Центральная площадь
|23:15
|Молодежная танцевальная программа «Party Gelendzhik!»
|Площадь им. Погодина
Расписание мероприятий карнавала в Геленджике 3 июня 2018 года
|Время
|Мероприятие
|Место
|09:00
|Парусная регата
|Акватория Геленджикской бухты
|10:00
|Экскурсия по истории и наследию античной культуры
|ул. Луначарского, 112
|10:00
|Праздничная концертная программа
|Ярмарочная площадь
|11:00
|Карнавальное шествие
|Главная сцена, Центральная площадь
|18:00
|Детский карнавал
|Главная сцена, Центральная площадь
|20:00
|Гала-концерт с участием творческих коллективов
|Главная сцена. Центральная площадь
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