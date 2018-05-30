Летний карнавал в Геленджике. С чего все началось и чего ждать в 2018 году

2 июня Геленджик откроет курортный сезон традиционным карнавалом, уже 42‑м по счету. Красочная феерия в духе черноморского Рио-де-Жанейро из года в год собирает все больше участников и зрителей.

Как это бывает: Фоторепортаж с карнавала в Геленджике — 2015

Первый карнавал прошел в Геленджике 12 июня 1939 года и был посвящен 20-летию декрета 1919 года «О лечебных местностях общегосударственного значения». Специальная комиссия разработала для отдыхающих соответствующий план мероприятий: их ждали физкультэстафета, парад, карнавальное шествие и бал-маскарад. Праздник прошел в городском саду возле стадиона, в нем приняли участие более 15 тыс. человек. Во время Великой Отечественной войны и в шестидесятые годы карнавал не проводили. В 1976 году праздник возродили, а его организацию отдали в руки профессионалов, таких как режиссер управления Министерства культуры СССР Анатолий Силин. Он собрал команду, в которую вошли специалисты из разных городов. Отмечать праздник открытия курортного сезона в начале июня окончательно стало традицией с 1998 года.

Карнавал в Геленджике в 1977 году Главное событие карнавала — как и многих других карнавалов в разных странах, — шествие костюмированной колонны. В этом году полторы тысячи артистов со всей России и около 30 декорированных платформ обещают, что зрелище будет не менее ярким и экстравагантным, чем в Рио и Венеции. Перья, блестки, костюмы, танцы, музыка и воздушные шары обычно здесь представлены в избытке. Прямая трансляция карнавала в Геленджике начнется 2 июня в 20:00 на спутниковом канале «Кубань 24 ОРБИТА» (доступен в пакетах «Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс»). Церемонию открытия курортного сезона можно будет посмотреть также на YouTube-канале пресс-службы администрации Геленджика.

Организаторы планируют сделать представления не только красочными, но и познавательными. Зрители увидят сцены и аллегории, посвященные самому Геленджику и его городам-побратимам, а на экране покажут исторические видеокадры первых геленджикских карнавалов. Традиционно в вечерней программе запланированы световое и пиротехническое шоу. Впервые на карнавале массово исполнят французский канкан. Пенная дискотека и битва тортами с двойниками Чарли Чаплина тоже значатся в списке активностей. На музыкальной сцене хедлайнерами станут певцы Митя Фомин и Александрос Тсопозидис.

Скучать в ожидании вечерней программы не придется — праздник начнется с утра. Рядом с городским музеем всех желающих научат танцевать мазурку и польку, в сквере «Город сказок» для детей пройдут состязания с участием героев известных литературных произведений, в сквере Хильдесхайма можно будет сделать фотографии в национальных костюмах городов-побратимов Геленджика. В течение всего дня на всех концертных площадках будут выступать творческие коллективы города, Кубани и других регионов России. На набережной и площадях жителей и гостей будут развлекать аниматоры, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы. А на следующий день, в воскресенье (3 июня), в Геленджике пройдет детский карнавал, основные темы которого — волонтерство и чемпионат мира по футболу — 2018.

В этом году в карнавале примут участие делегации из городов-побратимов Айя-Напы (Кипр) и Ангулема (Франция). В Северном микрорайоне на праздничных выходных откроют новый сквер, посвященный дружбе российского и кипрского народов, а в составе французской делегации приедут повара, которые проведут профессиональные мастер-классы. Карнавал традиционно завершится большим фейерверком над Геленджикской бухтой. 10 июня мероприятия, посвященные открытию курортного сезона, пройдут в Кабардинке и Дивноморском, 11 июня — в Архипо-Осиповке, 16 июня — в Бетте.

Краткая история карнавала в честь открытия курортного сезона в Геленджике