Летний карнавал в Геленджике. С чего все началось и чего ждать в 2018 году

Краснодарский край

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2 июня Геленджик откроет курортный сезон традиционным карнавалом, уже 42‑м по счету. Красочная феерия в духе черноморского Рио-де-Жанейро из года в год собирает все больше участников и зрителей.

Как это бывает:

Первый карнавал прошел в Геленджике 12 июня 1939 года и был посвящен 20-летию декрета 1919 года «О лечебных местностях общегосударственного значения». Специальная комиссия разработала для отдыхающих соответствующий план мероприятий: их ждали физкультэстафета, парад, карнавальное шествие и бал-маскарад. Праздник прошел в городском саду возле стадиона, в нем приняли участие более 15 тыс. человек.

Во время Великой Отечественной войны и в шестидесятые годы карнавал не проводили. В 1976 году праздник возродили, а его организацию отдали в руки профессионалов, таких как режиссер управления Министерства культуры СССР Анатолий Силин. Он собрал команду, в которую вошли специалисты из разных городов. Отмечать праздник открытия курортного сезона в начале июня окончательно стало традицией с 1998 года.

Карнавал в Геленджике в 1977 году

Главное событие карнавала — как и многих других карнавалов в разных странах, — шествие костюмированной колонны. В этом году полторы тысячи артистов со всей России и около 30 декорированных платформ обещают, что зрелище будет не менее ярким и экстравагантным, чем в Рио и Венеции. Перья, блестки, костюмы, танцы, музыка и воздушные шары обычно здесь представлены в избытке.

Прямая трансляция карнавала в Геленджике начнется 2 июня в 20:00 на спутниковом канале «Кубань 24 ОРБИТА» (доступен в пакетах «Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс»). Церемонию открытия курортного сезона можно будет посмотреть также на YouTube-канале пресс-службы администрации Геленджика.

Организаторы планируют сделать представления не только красочными, но и познавательными. Зрители увидят сцены и аллегории, посвященные самому Геленджику и его городам-побратимам, а на экране покажут исторические видеокадры первых геленджикских карнавалов.

Традиционно в вечерней программе запланированы световое и пиротехническое шоу. Впервые на карнавале массово исполнят французский канкан. Пенная дискотека и битва тортами с двойниками Чарли Чаплина тоже значатся в списке активностей. На музыкальной сцене хедлайнерами станут певцы Митя Фомин и Александрос Тсопозидис.

Карнавал в Геленджике © Елена Синеок, ЮГА.ру
Карнавал в Геленджике © Елена Синеок, ЮГА.ру
Детский карнавал в Геленджике © Нелли Плис, ЮГА.ру
Детский карнавал в Геленджике © Нелли Плис, ЮГА.ру

Скучать в ожидании вечерней программы не придется — праздник начнется с утра. Рядом с городским музеем всех желающих научат танцевать мазурку и польку, в сквере «Город сказок» для детей пройдут состязания с участием героев известных литературных произведений, в сквере Хильдесхайма можно будет сделать фотографии в национальных костюмах городов-побратимов Геленджика.

В течение всего дня на всех концертных площадках будут выступать творческие коллективы города, Кубани и других регионов России. На набережной и площадях жителей и гостей будут развлекать аниматоры, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы.

А на следующий день, в воскресенье (3 июня), в Геленджике пройдет детский карнавал, основные темы которого — волонтерство и чемпионат мира по футболу — 2018.

Карнавал в Геленджике © Елена Синеок. ЮГА.ру
Карнавал в Геленджике © Елена Синеок. ЮГА.ру
Карнавал в Геленджике © Елена Синеок. ЮГА.ру
© Юга.ру

В этом году в карнавале примут участие делегации из городов-побратимов Айя-Напы (Кипр) и Ангулема (Франция). В Северном микрорайоне на праздничных выходных откроют новый сквер, посвященный дружбе российского и кипрского народов, а в составе французской делегации приедут повара, которые проведут профессиональные мастер-классы.

Карнавал традиционно завершится большим фейерверком над Геленджикской бухтой. 10 июня мероприятия, посвященные открытию курортного сезона, пройдут в Кабардинке и Дивноморском, 11 июня — в Архипо-Осиповке, 16 июня — в Бетте.

Краткая история карнавала в честь открытия курортного сезона в Геленджике

Программа карнавала в Геленджике 2 июня 2018 года

Время
Событие
 Место
09:00 Парусная регата Акватория Геленджикской бухты
10:00 Физкультурно-оздоровительный забег на Маркотхский хребет ул. Объездная, район канатной дороги «Олимп»
10:00 Открытый турнир по пляжному волейболу Пляж в районе кафе «Мария»
10:00 Концертная программа художественных коллективов Главная сцена, Центральная площадь
10:00 Программа с костюмированными персонажами, живые скульптуры Центральная площадь, у скульптуры «Белая невеста»
10:00 Фотовыставка, посвященная городам-побратимам, «Лайнер дружбы» Сквер Хильдесхайм
10:00 Свадебный квест Сквер Нетания
10:00 Мастер-классы танцев прошлого и викторина «Исторический экскурс» Набережная, у городского музея
10:00 Фестиваль «Античное наследие России»
Выставка-продажа картин и работ декоративно-прикладного искусства		 Набережная (от городского музея до площади им. Лермонтова)
10:00 Концертная программа творческих коллективов Площадь им. Лермонтова
10:00 Интерактивная программа для детей «В некотором царстве» ул. Херсонская, район сквера «Город сказок»
10:00 Концертная программа коллективов Краснодарского края в рамках туристического фестиваля «Античное наследие культуры» Площадь им. Погодина
10:00 Интерактивная программа «Королевство цветов» ул. Ленина, скульптура «Коробейник»
10:00 Концертная программа национальных и народных коллективов
Розыгрыш призов ярмарочного столба		 Платановая аллея. Ярмарочная площадь
19:15 Карнавальное шествие ул. Луначарского — ул. Ленина — Центральная площадь
20:00 Торжественная церемония открытия курортного сезона — 2018 Главная сцена. Центральная площадь
22:00 Концерт Мити Фомина и Александроса Тсопозидиса Главная сцена. Центральная площадь
23:00 Фейерверк над Геленджикской бухтой Акватория Геленджикской бухты
23:15 Гала-концерт с участием творческих коллективов Главная сцена. Центральная площадь
23:15 Молодежная танцевальная программа «Party Gelendzhik!» Площадь им. Погодина

Расписание мероприятий карнавала в Геленджике 3 июня 2018 года

Время
 Мероприятие
Место
09:00 Парусная регата Акватория Геленджикской бухты
10:00 Экскурсия по истории и наследию античной культуры ул. Луначарского, 112
10:00 Праздничная концертная программа Ярмарочная площадь
11:00 Карнавальное шествие Главная сцена, Центральная площадь
18:00 Детский карнавал Главная сцена, Центральная площадь
20:00 Гала-концерт с участием творческих коллективов Главная сцена. Центральная площадь
Геленджик Курорты и туризм Праздники Фестивали

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