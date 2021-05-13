Анапчанин получил 11 лет колонии строгого режима за то, что дал 2 млн рублей на убийство криминального авторитета

Краснодарский краевой суд 13 мая сообщил о приговоре пособнику убийства криминального авторитета из Анапы, которого застрелили восемь лет назад

Напомним, в 2013 году в поселке Большой Утриш две компании встретились на торговой базе, чтобы разрешить возникший между ними конфликт. Разговор перешел в потасовку со стрельбой, в результате погиб один человек. Сообщалось, что на встрече был сын криминального авторитета Вальтера Арутюняна Тимур Подольский, он выстрелил в одного из оппонентов. Через несколько месяцев Вальтера убили на кладбище в поселке Варваровка, когда он вместе с рабочими готовил семейный склеп. Киллер сделал несколько выстрелов из оружия с глушителем и оптическим прицелом, после чего исчез.

Читайте также: Судье из Анапы и его сыну дали реальные сроки за мошенничество с землей на Большом Утрише

Личность стрелка так и не удалось узнать, однако следователи установили предполагаемого организатора убийства и его пособника. По версии СК, родственник погибшего участника конфликта на Большом Утрише попросил у своего знакомого, жителя станицы Анапской, деньги на организацию убийства Вальтера. Тот согласился и передал около 2 млн рублей на оплату киллера и на выезд подельника из страны. Организатор преступления до сих пор находится в розыске.