Анапчанин получил 11 лет колонии строгого режима за то, что дал 2 млн рублей на убийство криминального авторитета
Краснодарский краевой суд 13 мая сообщил о приговоре пособнику убийства криминального авторитета из Анапы, которого застрелили восемь лет назад
Напомним, в 2013 году в поселке Большой Утриш две компании встретились на торговой базе, чтобы разрешить возникший между ними конфликт. Разговор перешел в потасовку со стрельбой, в результате погиб один человек. Сообщалось, что на встрече был сын криминального авторитета Вальтера Арутюняна Тимур Подольский, он выстрелил в одного из оппонентов.
Через несколько месяцев Вальтера убили на кладбище в поселке Варваровка, когда он вместе с рабочими готовил семейный склеп. Киллер сделал несколько выстрелов из оружия с глушителем и оптическим прицелом, после чего исчез.
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Личность стрелка так и не удалось узнать, однако следователи установили предполагаемого организатора убийства и его пособника. По версии СК, родственник погибшего участника конфликта на Большом Утрише попросил у своего знакомого, жителя станицы Анапской, деньги на организацию убийства Вальтера. Тот согласился и передал около 2 млн рублей на оплату киллера и на выезд подельника из страны. Организатор преступления до сих пор находится в розыске.
Пособник убийства также сразу покинул страну и скрылся от следствия, однако в 2020 году его нашли во Франции и экстрадировали в Россию. Против него возбудили уголовное дело за пособничество в убийстве по найму.
Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что не участвовал в преступлении, и только частично признал свою вину. Однако суд воспринял его показания как попытку избежать наказания. Кроме того, слова подсудимого опровергли свидетели, также он противоречил своим прежним показаниям.
В результате суд приговорил анапчанина к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также 1 году лишения свободы, сообщила 13 мая пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Ранее Юга.ру писали, что к пожизненному заключению приговорили киллера, который расстрелял милиционеров в Краснодаре 22 года назад.