СК нашел пособника убийства криминального авторитета Вальтера, которого застрелили в Анапе 7 лет назад

Следком Кубани 19 августа сообщил о завершении расследования уголовного дела против мужчины, обвиняемого в пособничестве при убийстве криминального авторитета Анапы

Что случилось? В декабре 2012 года сын обвиняемого 53-летнего мужчины и племянник 61-летнего криминального авторитета Анапы Вальтера Арутюняна, известного по кличке Вальтер, поссорились около одного из кафе курорта. Во время ссоры сын обвиняемого причинил телесные повреждения племяннику Вальтера.

Чем обернулась ссора? Знакомый обвиняемого предложил ему нанять киллера для убийства Вальтера, так как считал, что тот виновен и в другом конфликте, где погиб его родственник.

О каком конфликте идет речь? Скорее всего, речь идет о конфликте, который произошел в Анапе 20 марта 2013 года. Там во время ссоры из-за кафе в поселке Большой Утриш местный житель ранил одного человека, а другого убил.

Журналисты сообщали, что владелец кафе отказал бизнесмену в аренде на будущий сезон, тогда арендатор попросил своего знакомого Вальтера Арутюняна помочь в разрешении конфликта. На встречу на территории оптовой базы «Мясные продукты» вместе с Арутюняном поехал его сын Тимур Подольский. Разговор перешел в драку, затем присутствующие начали стрелять в воздух.

В 2015 году Анапский городской суд приговорил Подольского к четырем годам ограничения свободы и штрафу в 350 тыс. рублей.

Как развивались события? Мужчина согласился на предложение знакомого и передал ему около 2 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на организацию убийства, оплату киллера, и чтобы организатор убийства мог уехать из страны.

Когда произошло убийство? 5 ноября 2013 года Вальтер Арутюнян на старом кладбище в поселке Варваровка с помощью четверых рабочих готовил семейный склеп. При пособничестве обвиняемого киллер минимум три раза выстрелил в мужчину из винтовки и убил его. Что случилось с обвиняемым? Он скрылся от следствия, позже его объявили в международный розыск. Мужчину нашли во Франции и экстрадировали в Россию.

Когда завершилось расследование дела? В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 19 августа 2020 года сообщили, уголовное дело против 53-летнего мужчины завершено. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Следствие обвинило мужчину в пособничестве в убийстве по найму (ч. 5 ст. 33 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).