В Краснодаре к пожизненному заключению приговорили киллера за убийство милиционеров из угрозыска
21 апреля в Краснодарском краевом суде огласили приговор исполнителю заказного убийства милиционеров в Краснодаре 22 года назад
По данным следствия, осенью 1998 года у жителя Адыгеи возник конфликт с начальником отдела уголовного розыска УВД по Краснодару Александром Ледовским. Он решил организовать его убийство. Для этого злоумышленник организовал преступную группу, в которую привлек своих знакомых.
Мужчина пообещал членам группировки заплатить 50 тыс. долларов за убийство. Для этого один из знакомых нашел исполнителя — Алексея Дьякова. Ему предложили 30 тыс. долларов за совершение преступления. Он согласился и привлек своего знакомого Руслана Шалахова для исполнения задуманного.
Заказчик убийства единолично разработал план действий и предоставил киллерам информацию об образе жизни, месте проживания и маршруте передвижения Ледовского. Мужчина также взял на себя расходы, связанные с реализацией преступления. Двоим приближенным злоумышленника необходимо было предоставить киллерам дом, транспорт и оружие, отвезти их на разведку на предполагаемое место преступления, а также скрыть после него следы.
2 декабря 1998 года киллеры, вооружившись пистолетами, отправились на место и выследили автомобиль, которым управлял начальник угрозыска Ледовский. Кроме него в машине находился его коллега Валерий Соломатин. На улице Дзержинского в поселке Пашковском злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем правоохранителей.
«Это было заказное убийство. Когда пассажир вышел из машины, я произвел выстрел», — рассказал позже Дьяков на допросе.
Киллер выстрелил в оперативников около десяти раз и скрылся вместе с сообщником. По данным прокуратуры, коллега Ледовского умер на месте, а сам начальник угрозыска скончался в машине скорой помощи.
Шалахов заключил со следствием досудебное соглашение. Его приговорили за убийство к 22 годам лишения свободы.
В ноябре 2020 года следователи завершили расследование уголовного дела в отношении убийцы и его подельника. 21 апреля 2021 года в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что Дьяков полностью признал свою вину. Его осудили по п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в ред. закона РФ № 92 от 27.06.1998 (Убийство, совершенное организованной преступной группой по найму). Дьякова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
В отношении организатора ОПГ и других участников преступления расследование продолжается. Против 46-летнего участника уголовное дело выделено в отдельное производство, он находится в федеральном розыске.