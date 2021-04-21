В Краснодаре к пожизненному заключению приговорили киллера за убийство милиционеров из угрозыска

21 апреля в Краснодарском краевом суде огласили приговор исполнителю заказного убийства милиционеров в Краснодаре 22 года назад

По данным следствия, осенью 1998 года у жителя Адыгеи возник конфликт с начальником отдела уголовного розыска УВД по Краснодару Александром Ледовским. Он решил организовать его убийство. Для этого злоумышленник организовал преступную группу, в которую привлек своих знакомых.

Мужчина пообещал членам группировки заплатить 50 тыс. долларов за убийство. Для этого один из знакомых нашел исполнителя — Алексея Дьякова. Ему предложили 30 тыс. долларов за совершение преступления. Он согласился и привлек своего знакомого Руслана Шалахова для исполнения задуманного.

Заказчик убийства единолично разработал план действий и предоставил киллерам информацию об образе жизни, месте проживания и маршруте передвижения Ледовского. Мужчина также взял на себя расходы, связанные с реализацией преступления. Двоим приближенным злоумышленника необходимо было предоставить киллерам дом, транспорт и оружие, отвезти их на разведку на предполагаемое место преступления, а также скрыть после него следы.