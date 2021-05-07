Forbes включил художников из Адыгеи и Чечни в топ-10 молодых деятелей искусства

Журнал Forbes в начале мая представил рейтинг самых перспективных российских деятелей искусства моложе 30 лет — 2021

Ранее Forbes опубликовал список из 100 номинантов на включение в ежегодный рейтинг «З0 до 30», в котором определятся 30 самых перспективных россиян 2021 года — по три человека моложе 30 лет из десяти разных категорий деятельности. Редакторы журнала с помощью экспертов сформировали лонг-лист из 100 претендентов, которые откликнулись на призыв Forbes и прислали заявку на участие в проекте. Список создавался на основе ряда критериев: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или мировом уровне.

После определения лонг-листа читателям сайта Forbes предложили отдать голоса за понравившихся им кандидатов. Учитывая результаты голосования, жюри, экспертный совет и редакция выберут 30 самых перспективных молодых россиян, имена лауреатов 2021 года огласят в июньском выпуске журнала. 5 мая Forbes опубликовал топ-10 перспективных деятелей искусства. В него вошли два современных художника с Северного Кавказа — Аслан Гойсум из Чечни и уроженец Майкопа Вова Перкин. 30-летний Аслан Гойсум родился в Грозном, получал высшее образование в Москве и Амстердаме. Работает в форматах физическая инсталляция и видео-арт. В своих произведениях автор говорит об истории Северного Кавказа, травме войны и колониальном наследии империи. 26-летний Вова Перкин начал творческий путь с граффити. Он переехал в Москву и стал разрисовывать поезда, затем путешествовал по стране автостопом. В 2017 году попал на конкурс молодых художников, где его заметил венчурный инвестор и меценат Дмитрий Волков. После этого Перкин начал участвовать в крупных арт-событиях.

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