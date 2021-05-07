Forbes включил художников из Адыгеи и Чечни в топ-10 молодых деятелей искусства
Журнал Forbes в начале мая представил рейтинг самых перспективных российских деятелей искусства моложе 30 лет — 2021
Ранее Forbes опубликовал список из 100 номинантов на включение в ежегодный рейтинг «З0 до 30», в котором определятся 30 самых перспективных россиян 2021 года — по три человека моложе 30 лет из десяти разных категорий деятельности.
Редакторы журнала с помощью экспертов сформировали лонг-лист из 100 претендентов, которые откликнулись на призыв Forbes и прислали заявку на участие в проекте. Список создавался на основе ряда критериев: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или мировом уровне.
После определения лонг-листа читателям сайта Forbes предложили отдать голоса за понравившихся им кандидатов. Учитывая результаты голосования, жюри, экспертный совет и редакция выберут 30 самых перспективных молодых россиян, имена лауреатов 2021 года огласят в июньском выпуске журнала.
5 мая Forbes опубликовал топ-10 перспективных деятелей искусства. В него вошли два современных художника с Северного Кавказа — Аслан Гойсум из Чечни и уроженец Майкопа Вова Перкин.
30-летний Аслан Гойсум родился в Грозном, получал высшее образование в Москве и Амстердаме. Работает в форматах физическая инсталляция и видео-арт. В своих произведениях автор говорит об истории Северного Кавказа, травме войны и колониальном наследии империи.
26-летний Вова Перкин начал творческий путь с граффити. Он переехал в Москву и стал разрисовывать поезда, затем путешествовал по стране автостопом. В 2017 году попал на конкурс молодых художников, где его заметил венчурный инвестор и меценат Дмитрий Волков. После этого Перкин начал участвовать в крупных арт-событиях.
Также в десятку попали цифровой художник Степан Христофоров (Brickspacer), писатель Булат Ханов, балерина Алёна Ковалёва, режиссер Виктория Привалова, оператор Ксения Середа, а также три актера театра и кино — Иван Янковский, Стася Милославская и Варвара Шмыкова.
Как писали Юга.ру, в 2020 году в рейтинг перспективных россиян до 30 лет Forbes попали майкопский дизайнер Рома Уваров и блогер из Туапсе Настя Радзинская.