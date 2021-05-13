Власти Кубани отрицают, что поручили учителям проверять соцсети школьников после трагедии в Казани

12 мая в соцсетях появилась информация, что кубанским учителям поручили мониторить соцсети школьников после трагедии в Казани. Портал Юга.ру попытался разобраться в ситуации

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Пострадал 21 человек, погибли 7 детей и 2 взрослых. После трагедии в регионах решили проверить системы безопасности в учебных учреждениях и ужесточить пропускной режим в школах и детсадах.

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Так, например, власти Адыгеи отчитались об усилении «мер антитеррористической защищенности» во всех учреждениях образования. В Мурманской же области министр образования поручил составить список школьников, «склонных к нарушению дисциплины». Документ оказался в открытом доступе, с ним ознакомились журналисты «Медиазоны». В список попали ученики со следующими характеристиками: «приносил ножи в школу», «приносил пистолет с пульками», «нецензурная брань», «бродяжничество», «участник акции в поддержку Навального», «курит», «не признает авторитета», «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ». После того как на документ обратили внимание СМИ, его убрали из открытого доступа.

Накануне учительница из Сочи написала в своем твиттере, что классным руководителям с 7 класса и старше поручили проверить страницы учеников в соцсетях. После этого педагоги должны заполнить специальный акт и написать, что ничего подозрительного не обнаружили.

Классным руководителям с 7 класса и старше поручили проверить соц сети учеников. А затем заполнить акт, написать, что все хорошо и ничего не обнаружено. Все чаще задаюсь вопросом, для чего мы в школе работаем? — Amina O. (@Amina_Sochi) May 12, 2021

13 мая портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Сочи. Там информацию не подтвердили, заявив, что администрация не давала подобных распоряжений. В пресс-службе отметили, что в городе есть киберволонтеры — студенты, которые отслеживают противоправный контент в интернете, чтобы пресекать киберпреступления. Согласно данным сайта сочинской мэрии, дружины киберволонтеров появились в городе год назад в качестве пилотного проекта.

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Два краснодарских учителя рассказали Юга.ру, что в их школы подобных указаний не поступало. Один из собеседников отметил, что это могла быть инициатива департамента образования Сочи. «Нет, не поступали [такие распоряжения]. Но это пока. Не удивлюсь, если в течение пары дней и у нас будет такое», — сказал педагог одной из школ Краснодара. В пресс-службе администрации Краснодарского края журналиста портала Юга.ру уверили, что власти не давали распоряжения проверять соцсети учеников или создавать списки «проблемных» школьников.