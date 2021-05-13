Власти Кубани отрицают, что поручили учителям проверять соцсети школьников после трагедии в Казани

Краснодарский край, Вся Россия

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12 мая в соцсетях появилась информация, что кубанским учителям поручили мониторить соцсети школьников после трагедии в Казани. Портал Юга.ру попытался разобраться в ситуации

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Пострадал 21 человек, погибли 7 детей и 2 взрослых. После трагедии в регионах решили проверить системы безопасности в учебных учреждениях и ужесточить пропускной режим в школах и детсадах.

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Так, например, власти Адыгеи отчитались об усилении «мер антитеррористической защищенности» во всех учреждениях образования. В Мурманской же области министр образования поручил составить список школьников, «склонных к нарушению дисциплины». Документ оказался в открытом доступе, с ним ознакомились журналисты «Медиазоны».

В список попали ученики со следующими характеристиками: «приносил ножи в школу», «приносил пистолет с пульками», «нецензурная брань», «бродяжничество», «участник акции в поддержку Навального», «курит», «не признает авторитета», «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ». После того как на документ обратили внимание СМИ, его убрали из открытого доступа.

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Накануне учительница из Сочи написала в своем твиттере, что классным руководителям с 7 класса и старше поручили проверить страницы учеников в соцсетях. После этого педагоги должны заполнить специальный акт и написать, что ничего подозрительного не обнаружили.

13 мая портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Сочи. Там информацию не подтвердили, заявив, что администрация не давала подобных распоряжений.

В пресс-службе отметили, что в городе есть киберволонтеры — студенты, которые отслеживают противоправный контент в интернете, чтобы пресекать киберпреступления. Согласно данным сайта сочинской мэрии, дружины киберволонтеров появились в городе год назад в качестве пилотного проекта.

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Два краснодарских учителя рассказали Юга.ру, что в их школы подобных указаний не поступало. Один из собеседников отметил, что это могла быть инициатива департамента образования Сочи.

«Нет, не поступали [такие распоряжения]. Но это пока. Не удивлюсь, если в течение пары дней и у нас будет такое», — сказал педагог одной из школ Краснодара.

В пресс-службе администрации Краснодарского края журналиста портала Юга.ру уверили, что власти не давали распоряжения проверять соцсети учеников или создавать списки «проблемных» школьников.

Как писали Юга.ру, похожая трагедия произошла 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Тогда погиб 21 человек, включая самого стрелка. Им оказался 18-летний студент колледжа Владислав Росляков.

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