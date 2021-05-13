Ремонт улицы Карасунской в центре Краснодара продлили еще на месяц
В мэрии Краснодара 13 мая рассказали, как продвигается ремонт улицы Карасунской, и пообещали сделать пешеходный тротуар
Напомним, ремонт улицы Карасунской от Железнодорожной до Чкалова начался в середине апреля, его планировали завершить до 31 мая. На участке длиной 2,5 км хотят заменить асфальт, отремонтировать тротуары, обновить бордюры, установить пандусы и дорожные знаки, а также нанести разметку.
13 мая в пресс-службе мэрии назвали другие сроки окончания работ. Теперь ремонт улицы пообещали закончить в конце июня.
Утром ход работ проверил глава города Евгений Первышов. Чиновник также рассказал, что в квартале от улицы Коммунаров появится тротуар для пешеходов.
Асфальтобетон на тротуарную плитку заменят на участке от Седина до Кирова. Пешеходный тротуар будет шириной 3,7 метра. Там также сделают зеленые зоны.
«В квартале от Коммунаров до дома № 83 для пешеходов сделаем широкий тротуар, которого раньше не было», — написал Первышов в своем телеграм-канале.
Как писали Юга.ру, накануне городские власти пообещали закончить ремонт улицы Беговой возле краснодарского ипподрома к концу июля. На ремонт улицы потратят 28,6 млн рублей.
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