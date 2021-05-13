Ремонт улицы Карасунской в центре Краснодара продлили еще на месяц

В мэрии Краснодара 13 мая рассказали, как продвигается ремонт улицы Карасунской, и пообещали сделать пешеходный тротуар

Напомним, ремонт улицы Карасунской от Железнодорожной до Чкалова начался в середине апреля, его планировали завершить до 31 мая. На участке длиной 2,5 км хотят заменить асфальт, отремонтировать тротуары, обновить бордюры, установить пандусы и дорожные знаки, а также нанести разметку.

Утром ход работ проверил глава города Евгений Первышов. Чиновник также рассказал, что в квартале от улицы Коммунаров появится тротуар для пешеходов.

13 мая в пресс-службе мэрии назвали другие сроки окончания работ. Теперь ремонт улицы пообещали закончить в конце июня.

Асфальтобетон на тротуарную плитку заменят на участке от Седина до Кирова. Пешеходный тротуар будет шириной 3,7 метра. Там также сделают зеленые зоны.

«В квартале от Коммунаров до дома № 83 для пешеходов сделаем широкий тротуар, которого раньше не было», — написал Первышов в своем телеграм-канале.