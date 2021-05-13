Ремонт улицы Карасунской в центре Краснодара продлили еще на месяц

Краснодарский край

Распечатать

В мэрии Краснодара 13 мая рассказали, как продвигается ремонт улицы Карасунской, и пообещали сделать пешеходный тротуар

Напомним, ремонт улицы Карасунской от Железнодорожной до Чкалова начался в середине апреля, его планировали завершить до 31 мая. На участке длиной 2,5 км хотят заменить асфальт, отремонтировать тротуары, обновить бордюры, установить пандусы и дорожные знаки, а также нанести разметку.

13 мая в пресс-службе мэрии назвали другие сроки окончания работ. Теперь ремонт улицы пообещали закончить в конце июня.

Утром ход работ проверил глава города Евгений Первышов. Чиновник также рассказал, что в квартале от улицы Коммунаров появится тротуар для пешеходов.

Читайте также:

Асфальтобетон на тротуарную плитку заменят на участке от Седина до Кирова. Пешеходный тротуар будет шириной 3,7 метра. Там также сделают зеленые зоны.

«В квартале от Коммунаров до дома № 83 для пешеходов сделаем широкий тротуар, которого раньше не было», — написал Первышов в своем телеграм-канале.

Как писали Юга.ру, накануне городские власти пообещали закончить ремонт улицы Беговой возле краснодарского ипподрома к концу июля. На ремонт улицы потратят 28,6 млн рублей.

Благоустройство Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре нашли гранату при сносе гаражей на улице Димитрова
Ремонт улицы Карасунской в центре Краснодара продлили еще на месяц
Власти Новороссийска опровергли перевод школьников на дистанционку с 1 сентября
Умерла российская фемактивистка и секс-просветительница Татьяна Никонова
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 13 мая
Кондратьев решил запретить летом реверсивное движение на дорогах к побережью, чтобы избежать пробок

Лента новостей

Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
Вчера, 14:20 Партнерский
Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале