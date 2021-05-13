В школах и детсадах Адыгеи усилили меры безопасности после стрельбы в Казани

Власти Адыгеи на планерном совещании 12 мая обсудили меры безопасности в связи трагедией в Казани, где вооруженный подросток напал на школу

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. В результате пострадал 21 человек, погибли 7 детей и 2 взрослых. После трагедии в регионах решили проверить системы безопасности в учебных учреждениях и усилить пропускной режим в школах и детсадах.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 12 мая на заседании кабинета министров республики поручил усилить контроль за безопасностью детских образовательных организаций региона. Министр образования и науки республики Анзаур Керашев заверил, что соответствующие поручения уже направили в школы и детсады. По его словам, меры антитеррористической защищенности усилили во всех 322 учреждениях образования Адыгеи.

После этого власти региона рассмотрели вопросы реализации нацпроектов, индивидуальной программы развития республики, исполнения бюджета и сбора налогов, а также обсудили ситуацию с COVID-19.