В школах и детсадах Адыгеи усилили меры безопасности после стрельбы в Казани
Власти Адыгеи на планерном совещании 12 мая обсудили меры безопасности в связи трагедией в Казани, где вооруженный подросток напал на школу
Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. В результате пострадал 21 человек, погибли 7 детей и 2 взрослых. После трагедии в регионах решили проверить системы безопасности в учебных учреждениях и усилить пропускной режим в школах и детсадах.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 12 мая на заседании кабинета министров республики поручил усилить контроль за безопасностью детских образовательных организаций региона. Министр образования и науки республики Анзаур Керашев заверил, что соответствующие поручения уже направили в школы и детсады. По его словам, меры антитеррористической защищенности усилили во всех 322 учреждениях образования Адыгеи.
После этого власти региона рассмотрели вопросы реализации нацпроектов, индивидуальной программы развития республики, исполнения бюджета и сбора налогов, а также обсудили ситуацию с COVID-19.
Глава Фонда соцстрахования по Адыгее Разиет Натхо сообщила, что 1 тыс. 783 выплаты направили сотрудникам медблока, которые переболели ковидом, при этом продолжают получать выплаты 1 тыс. 326 работников, задействованных в борьбе с коронавирусом.
Также Натхо рассказала, что в 2021 году в республике возобновили прерванную из-за пандемии работу по организации санаторно-курортного лечения на льготных условиях.
Ранее Юга.ру писали, что 12 мая глава Адыгеи проверил, как работает Многофункциональный центр республики. Так, в минтруде республики заявили, что в 2021 году время ожидания в МФЦ сократилось до 3 минут.